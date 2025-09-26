El ciclo de cine del Gato Negro concluye septiembre

Este domingo 28 de septiembre a las 19, el espacio cultural Gato Negro, ubicado en calle Tucumán 355 de Paraná, presentará la proyección de El árbol de la vida, la película dirigida por Terrence Malick estrenada en 2011. La función se enmarca dentro del ciclo de cine que la sala viene desarrollando durante septiembre y que concluye con esta propuesta.

La iniciativa está organizada por Gato Negro Cultural, que durante todo el año lleva adelante un ciclo dedicado a películas, dividido en temáticas según el mes. Desde es espacio explicaron: "Concluimos finalmente un bello septiembre primaveral, ventoso, lluvioso y/o soleado, indistintamente y a veces al mismo tiempo, y también llegamos al final del ciclo cinéfilo del mes. Para cerrar el mes, un film de uno de los mayores estetas del cine: Terrence Malick. El Árbol de la Vida es la película, una de las grandes obras del siglo, profunda y profusa visualmente a partes iguales".

El filme, que obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cannes y múltiples nominaciones internacionales, cuenta la historia de la familia OBrien en la década del 50 en Texas. La trama sigue a Jack, el hijo mayor, en su paso de la infancia a la adolescencia y en la tensión de los vínculos con un padre exigente y una madre amorosa.

La película, más allá de sus premios y de un elenco compuesto por grandes actores como Brad Pitt, Jessica Chastain, Hunter McCracken y Sean Pennse, también se recuerda por las discusiones que abrió en su momento. Hubo quienes la consideraron una obra maestra y quienes cuestionaron su alejamiento de las estructuras tradicionales.

Para Gato Negro Cultural, el cierre de este ciclo busca proponer al público un espacio de encuentro en torno a una obra de máximo esplendor. En palabras de los organizadores, Malick "nos guía por un viaje interior y espiritual sobre la condición humana en particular y de todos los seres y el cosmos en general. El ciclo vital como parte fundamental de una rueda cósmica que nos incluye y a la vez nos excede".

La entrada tendrá un valor de $1.000 y podrá adquirirse en el lugar.