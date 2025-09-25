A 40 años de su primer título, Ferro recreó la foto de los campeones de la Liga Nacional

Ferro Carril Oeste recreó la imagen de su plantel campeón de la Liga Nacional de Básquetbol 1985. Lo hizo a 40 años de aquella consagración que tuvo al paranaense Sebastián Uranga como Jugador Más Valioso (MVP, por sus siglas en inglés) y un plantel inolvidable que venció a Atenas de Córdoba en una final al mejor de tres partidos.

Uranga, histórico capitán de la selección argentina y actual secretario de Deportes de Entre Ríos, fue uno de los puntos altos de aquel equipo que llevó a lo más alto al equipo de Caballito en la primera temporada de la competencia creada por León Najnudel. El capitán del equipo de Caballito era el talentoso Miguel Cortijo.

A cuatro décadas de esa gesta, Ferro recreó la mítica foto de los campeones sobre la locomotora y lo hizo en un contexto especial: con un equipo que viene en alza y que quiere volver a ser protagonista en la elite.

La temporada 2024/25 dejó señales claras. Los dirigidos por Federico Fernández fueron de menor a mayor y estuvieron a un paso de eliminar al bicampeón Boca en playoffs, mostrando carácter y crecimiento. Para este nuevo curso, elVerdolaga logró mantener la base con Rodrigo Gallegos, Ale Diez, Valentín Bettiga y Emi Lezcano, sumando además piezas como José Defelippo, Facundo Piñero, Eduardo Vasirani y Joni Torresi. A ese mix se agregan jóvenes que empiezan a consolidarse, como Jano Martínez y Felipe Rodríguez.

La ilusión no es menor: Ferro no solo jugará la Liga Nacional sino también la Liga Sudamericana, y lo hará con una idea de juego definida y un plantel largo. En Caballito saben que el recuerdo de los ochenta convive con el presente, y que este aniversario redondo de 40 años puede ser el motor anímico para volver a poner al club en lo más alto del básquet argentino, consigna Básquet Plus.