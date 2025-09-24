Una aeronave que salió de Entre Ríos aterrizó de emergencia en Corrientes

Una aeronave que partió desde Entre Ríos descendió de manera imprevista en la vieja pista del aeroclub local de Monte Caseros, en Corrientes. Sus dos ocupantes resultaron ilesos. Bomberos, policía y personal de salud intervinieron rápidamente en el lugar.

De inmediato, se activaron los protocolos de emergencia y al lugar acudieron efectivos de la Policía, personal de la Comisaría Primera, Bomberos Voluntarios de Monte Caseros, la NAC (Navegación Aérea Civil) tanto a nivel provincial como nacional, y una ambulancia del Hospital “Samuel W. Robinson”.

Según se pudo saber, la aeronave viajaba desde Gualeguay con destino a Eldorado, Misiones. A bordo iban dos personas —un hombre y una mujer— que, afortunadamente, resultaron ilesas. Las primeras versiones indican que la emergencia se habría producido por falta de combustible o una alerta técnica interna de la aeronave, lo que obligó al piloto a descender de manera preventiva en la pista más próxima.

MonteCaserosOnline dialogó con la bombera Maitena Carlino, quien estuvo a cargo del procedimiento. Sobre el accionar del cuerpo de Bomberos Voluntarios, expresó: “Nos informaron a la guardia que había aterrizado un avión, que en realidad se había caído una avioneta en el predio del aeroclub. Entonces nos dirigimos hacia el lugar con el Halcón 2, que es la unidad de ataque rápido, y también con la unidad de rescate. Íbamos ocho personas en total”.

Sobre lo que pudo haber motivado el descenso de emergencia, Carlino explicó: “Ellos nos dijeron que el avión les mandó una alerta que indicaba que debían aterrizar de inmediato. La pista más cercana era la de Monte Caseros, aunque no pudieron ver la pista nueva y aterrizaron en la vieja”.

Por prevención, los tripulantes de la aeronave desconectaron todas las conexiones de combustible para evitar riesgos de incendio o explosión. Afortunadamente, no se produjeron daños personales, aunque sí algunos daños materiales en la aeronave.