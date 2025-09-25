Un conductor perdió el control del vehículo y volcó en ruta 14 cerca de Concordia

Un accidente de tránsito tuvo lugar en la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 232, en el acceso a Clodomiro Ledesma, departamento Concordia. Un Renault Sandero Stepway, color bordo, perdió el control y volcó a unos 25 metros de la cinta asfáltica. El conductor del vehículo quedó atrapado entre los hierros y fue rescatado por los equipos de emergencia.

Eran cinco los ocupantes, entre ellos ciudadanos paraguayos y argentinos. Todos fueron trasladados de urgencia en ambulancia al Hospital Masvernat, de Concordia, aunque hasta el momento no se han brindado detalles sobre el carácter de las lesiones sufridas por los involucrados.

Operativo de rescate

A raíz del accidente, intervino el Cuerpo de Bomberos de Ubajay y Concordia. También participaron en la escena los efectivos de la Policía Científica para realizar las pericias pertinentes.