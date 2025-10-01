Nieves Rosell Cuarteto trae a Paraná un recorrido por los clásicos de la música brasileña

Este jueves 2 de octubre a las 21, la cantante y compositora rosarina Nieves Rosell se presentará en La Vieja Usina, ubicada en Gregoria Matorras 861 de Paraná, junto a su cuarteto integrado por Pablo Díaz Veronesi en piano, Matías Ezebruno en bajo y Hugo García en batería. El espectáculo se titula "Songbook Brasil" y propone un repaso musical por algunas de las obras de la bossa nova, la samba canción y las baladas del cancionero popular del país vecino.

La propuesta se centra en un recorrido por grandes compositores de la música brasileña, entre ellos Tom Jobim, Chico Buarque y Dorival Caymmi. El objetivo es ofrecer una velada en la que se combinen versiones personales con arreglos que respeten la esencia de cada autor.

El espectáculo pretende conectar con una parte de los legados culturales más influyentes de América Latina, de la mano de una artista de trayectoria, formación y un fuerte vínculo con la canción popular y las costumbres del género.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $12.000 y pueden adquirirse a través de la plataforma Ticketway. En la boletería de La Vieja Usina, el día del espectáculo, el costo será de $15.000.