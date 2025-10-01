La Libertad Avanza confirmó que Milei llegará a Paraná pero su presencia está prevista para el sábado

El presidente de la Nación, Javier Milei, visitará la ciudad de Paraná el sábado 4 de octubre en plan de campaña electoral hacia las legislativas del 26 de octubre. Así lo confirmaron fuentes cercanas a la Presidencia de la Nación. En principio estaba previsto que el mandatario llegue el viernes a la capital entrerriana, pero por cuestiones de agenda se modificó el día.

Milei tiene previsto arribar a Paraná el sábado a las 19 -según publicó Ahora- y se espera que realice una caminata por el Parque Urquiza. No está descartado que la presencia del líder de La Libertad Avanza incluya además un acto con dirigentes y militantes de la alianza.

El presidente formó en la provincia una alianza electoral con el gobernador Rogelio Frigerio, que lidera el frente Juntos por Entre Ríos que componen centralmente el PRO y la UCR. Y llegará a Entre Rios para respaldar los candidatos locales de ALLA.

Andrés Laumann encabeza la boleta para diputados y Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida ocupan los dos puestos expectantes de ingresar al Senado con un triunfo libertario en Entre Ríos. El gobernador Frigerio colocó a la actual presidenta del Consejo de Educación, Alicia Fregonese (PRO), en el segundo lugar para Diputados y a su ministro de Planeamiento, Darío Schneider (UCR), tercero en la lista.

Entre Ríos renovará el 26 de octubre cinco bancas en la Cámara de Diputados de la Nación y las tres del Senado.