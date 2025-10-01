Se conoció la programación de octubre en el Teatro 3 de Febrero

El Teatro 3 de Febrero de Paraná dio a conocer la agenda de actividades previstas para octubre, con una programación variada de propuestas de música, danza, teatro, espectáculos infantiles y visitas guiadas. La grilla contempla artistas locales, nacionales e internacionales, producciones especiales en el marco de aniversarios y muestras anuales de distintas instituciones.

Las entradas pueden adquirirse en la boletería del teatro, ubicada en calle 25 de Junio 54, en los horarios habituales, o bien a través de plataformas online según cada espectáculo. Además, algunas propuestas cuentan con entrada libre y gratuita, pensadas para que toda la comunidad pueda sumarse a las celebraciones culturales de la ciudad.

Programación:

Miércoles 1

21 - Muestra Anual: Razón de Vivir

Plateas: $10.000 - Palcos bajos y altos: $12.000 - Tertulia: $8.000

Género: Música - Duración: 1h 30

Org. Fabián Solaro

Jueves 2

21 - Teatro Negro de Praga

Preferencial: $45.000 - Platea y palcos: $40.000 - Anfiteatro: $40.000 - Tertulia: $35.000

Venta: boletería del teatro o tickea

Género: Teatro - Duración: 2h

Org. Paracima Producciones

Viernes 3

21 - Gustavo Cordera - Caravana 2025

Platea y palcos bajos: $40.000 - Palcos altos y tertulia: $35.000

Venta: boletería del teatro o plateavip.com.ar

Género: Música - Duración: 2h

Org. Sin Producciones

Sábado 4

21 - Gloriana + Varietales

Entrada general: $15.000

Venta: boletería del teatro o Ticketway

Género: Musical / Coros - Duración: 2h

Org. Gloriana + Varietales

Domingo 5

15 - Aprendamos Explorando

Platea y palcos bajos: $20.000 - Palcos altos: $18.000 - Tertulia: $16.000

Venta: boletería del teatro o plateavip.com.ar

Género: Infantil - Duración: 2h

Org. Sin Producciones

Lunes 6, 13, 20 y 27

9 y 10 - Visitas guiadas al Teatro

Entrada libre y gratuita. Para escuelas y público en general

Reservas: visitasguiadasteatro3@gmail.com

Miércoles 8

10 - La Escuela va al Teatro: Pánfilos

Entrada general: $3000 - Reservas al 343 4565942

Género: Comedia histórica - Duración: 1h aprox.

Org. Teatro del Bardo

Jueves 9

20 - Marcelo Arce presenta Rapsodia Bohemia

Platea y palcos: $20.000 - Tertulia: $15.000 - Socios: $10.000

Venta: boletería del teatro o tickea

Género: Música - Duración: 2h

Org. Asociación Mariano Moreno

Viernes 10

21 - ¿Qué le pasa a Lupita?

Entrada general: $15.000

Género: Comedia musical - Duración: 1h 15

Org. Favio Vides Producciones Artísticas

Sábado 11

21 - Memphis la Blusera en Paraná

Preferencial: $30000 - Platea y palcos bajos: $27.000 - Palcos altos y anfiteatro: $25.000 - Tertulia: $22.000

Venta: boletería del teatro o tickea

Género: Música - Duración: 2h

Org. Paracima Producciones

Domingo 12

20:30 - Festival de Danza

Entrada general: $10.000

Género: Danza - Duración: 2h

Org. Mirta Medrano y Rocío Bensano

Martes 14

10:30 - Visita guiada especial Aniversario

21 - Concierto Aniversario del Comando de la 2ª Brigada Blindada

Entrada libre y gratuita

Género: Música - Duración: 1h 30

Org. 2ª Brigada Blindada

Miércoles 15

20:30 - Festival Artístico 25 Aniversario de Urrundik

Entrada general: $5.000

Género: Danza y Música - Duración: 2h

Org. Asociación Vasca Urrundik

Jueves 16

14:30 y 16:30 - Concierto Didáctico Orquesta Sinfónica

Viernes 17

21 - Raly Barrionuevo en Paraná

Preferencial: $35.000 - Platea y palcos bajos: $30.000 - Palcos altos y anfiteatro: $28.000 - Tertulia: $25.000

Venta: boletería del teatro o tickea

Género: Musical - Duración: 2h

Org. Paracima Producciones

Sábado 18

20 - Encuentro de Guitarras Entrerrianas - 117º Aniversario del Teatro y 80º Aniversario de la Asociación Mariano Moreno

Entrada libre y gratuita

Género: Música - Duración: 2h

Org. Municipalidad de Paraná - Asociación Mariano Moreno - Fundación Eslovena Slovenski Duh

Domingo 19

21 - Enhumoradísimo - El Varieté

Entrada general: $20.000

Género: Varieté - Duración: 1h 30

Org. Leo Bartolomé

Martes 21

10 - Visita guiada especial Aniversario

Miércoles 22

10 - La Escuela va al Teatro: Fedra en Karaoke

Entrada general: $3.000 - Reservas al 343 4565942

Género: Tragedia - Duración: 1h aprox.

Org. Teatro del Bardo

21 - Muestra Anual Coreográfica

Entrada general: $12.000

Género: Exhibición de Bastones - Duración: 2h

Org. Asociación Civil Guardia del Paraná

Jueves 23

20 - Concierto en Homenaje a Reinaldo Zemba

Entrada libre y gratuita

Género: Música - Duración: 2h

Org. Asociación Verdiana - Orquesta de Cámara de UADER - Asociación Mariano Moreno

Viernes 24

21 - Muestra Coreográfica 2025

Entrada general: $18.000

Género: Ballet, Neoclásico y Contemporáneo - Duración: 2h

Org. LB Danzas

Sábado 25

21 - Playing For Change Day 2025

Entrada general: $5.000

Género: Musical - Duración: 2h

Org. Play For Change Diamante

Martes 28

21 - Muestra de Danzas Españolas

Platea: $10.000 - Palcos bajos y altos: $45.000 (entero)

Género: Danzas españolas - Duración: 2h

Org. Estudio Viva España

Miércoles 29

21 - Tango por Siempre Tango

Entrada general: $10.000

Género: Danza, Música y Tango - Duración: 1h 30

Org. Tati Colombo

Viernes 31

21 - Muestras de Danza: Entre Ritmos

Platea y palcos: $15.000 - Tertulia: $10.000 - Anticipadas: $10.000

Género: Danzas españolas y flamenco - Duración: 2h

Org. Instituto Coreográfico de Danzas Españolas