Se conoció la programación de octubre en el Teatro 3 de Febrero

El Teatro 3 de Febrero de Paraná dio a conocer la agenda de actividades previstas para octubre, con una programación variada de propuestas de música, danza, teatro, espectáculos infantiles y visitas guiadas. La grilla contempla artistas locales, nacionales e internacionales, producciones especiales en el marco de aniversarios y muestras anuales de distintas instituciones.
Las entradas pueden adquirirse en la boletería del teatro, ubicada en calle 25 de Junio 54, en los horarios habituales, o bien a través de plataformas online según cada espectáculo. Además, algunas propuestas cuentan con entrada libre y gratuita, pensadas para que toda la comunidad pueda sumarse a las celebraciones culturales de la ciudad.
Programación:
Miércoles 1
21 - Muestra Anual: Razón de Vivir
Plateas: $10.000 - Palcos bajos y altos: $12.000 - Tertulia: $8.000
Género: Música - Duración: 1h 30
Org. Fabián Solaro
Jueves 2
21 - Teatro Negro de Praga
Preferencial: $45.000 - Platea y palcos: $40.000 - Anfiteatro: $40.000 - Tertulia: $35.000
Venta: boletería del teatro o tickea
Género: Teatro - Duración: 2h
Org. Paracima Producciones
Viernes 3
21 - Gustavo Cordera - Caravana 2025
Platea y palcos bajos: $40.000 - Palcos altos y tertulia: $35.000
Venta: boletería del teatro o plateavip.com.ar
Género: Música - Duración: 2h
Org. Sin Producciones
Sábado 4
21 - Gloriana + Varietales
Entrada general: $15.000
Venta: boletería del teatro o Ticketway
Género: Musical / Coros - Duración: 2h
Org. Gloriana + Varietales
Domingo 5
15 - Aprendamos Explorando
Platea y palcos bajos: $20.000 - Palcos altos: $18.000 - Tertulia: $16.000
Venta: boletería del teatro o plateavip.com.ar
Género: Infantil - Duración: 2h
Org. Sin Producciones
Lunes 6, 13, 20 y 27
9 y 10 - Visitas guiadas al Teatro
Entrada libre y gratuita. Para escuelas y público en general
Reservas: visitasguiadasteatro3@gmail.com
Miércoles 8
10 - La Escuela va al Teatro: Pánfilos
Entrada general: $3000 - Reservas al 343 4565942
Género: Comedia histórica - Duración: 1h aprox.
Org. Teatro del Bardo
Jueves 9
20 - Marcelo Arce presenta Rapsodia Bohemia
Platea y palcos: $20.000 - Tertulia: $15.000 - Socios: $10.000
Venta: boletería del teatro o tickea
Género: Música - Duración: 2h
Org. Asociación Mariano Moreno
Viernes 10
21 - ¿Qué le pasa a Lupita?
Entrada general: $15.000
Género: Comedia musical - Duración: 1h 15
Org. Favio Vides Producciones Artísticas
Sábado 11
21 - Memphis la Blusera en Paraná
Preferencial: $30000 - Platea y palcos bajos: $27.000 - Palcos altos y anfiteatro: $25.000 - Tertulia: $22.000
Venta: boletería del teatro o tickea
Género: Música - Duración: 2h
Org. Paracima Producciones
Domingo 12
20:30 - Festival de Danza
Entrada general: $10.000
Género: Danza - Duración: 2h
Org. Mirta Medrano y Rocío Bensano
Martes 14
10:30 - Visita guiada especial Aniversario
21 - Concierto Aniversario del Comando de la 2ª Brigada Blindada
Entrada libre y gratuita
Género: Música - Duración: 1h 30
Org. 2ª Brigada Blindada
Miércoles 15
20:30 - Festival Artístico 25 Aniversario de Urrundik
Entrada general: $5.000
Género: Danza y Música - Duración: 2h
Org. Asociación Vasca Urrundik
Jueves 16
14:30 y 16:30 - Concierto Didáctico Orquesta Sinfónica
Viernes 17
21 - Raly Barrionuevo en Paraná
Preferencial: $35.000 - Platea y palcos bajos: $30.000 - Palcos altos y anfiteatro: $28.000 - Tertulia: $25.000
Venta: boletería del teatro o tickea
Género: Musical - Duración: 2h
Org. Paracima Producciones
Sábado 18
20 - Encuentro de Guitarras Entrerrianas - 117º Aniversario del Teatro y 80º Aniversario de la Asociación Mariano Moreno
Entrada libre y gratuita
Género: Música - Duración: 2h
Org. Municipalidad de Paraná - Asociación Mariano Moreno - Fundación Eslovena Slovenski Duh
Domingo 19
21 - Enhumoradísimo - El Varieté
Entrada general: $20.000
Género: Varieté - Duración: 1h 30
Org. Leo Bartolomé
Martes 21
10 - Visita guiada especial Aniversario
Miércoles 22
10 - La Escuela va al Teatro: Fedra en Karaoke
Entrada general: $3.000 - Reservas al 343 4565942
Género: Tragedia - Duración: 1h aprox.
Org. Teatro del Bardo
21 - Muestra Anual Coreográfica
Entrada general: $12.000
Género: Exhibición de Bastones - Duración: 2h
Org. Asociación Civil Guardia del Paraná
Jueves 23
20 - Concierto en Homenaje a Reinaldo Zemba
Entrada libre y gratuita
Género: Música - Duración: 2h
Org. Asociación Verdiana - Orquesta de Cámara de UADER - Asociación Mariano Moreno
Viernes 24
21 - Muestra Coreográfica 2025
Entrada general: $18.000
Género: Ballet, Neoclásico y Contemporáneo - Duración: 2h
Org. LB Danzas
Sábado 25
21 - Playing For Change Day 2025
Entrada general: $5.000
Género: Musical - Duración: 2h
Org. Play For Change Diamante
Martes 28
21 - Muestra de Danzas Españolas
Platea: $10.000 - Palcos bajos y altos: $45.000 (entero)
Género: Danzas españolas - Duración: 2h
Org. Estudio Viva España
Miércoles 29
21 - Tango por Siempre Tango
Entrada general: $10.000
Género: Danza, Música y Tango - Duración: 1h 30
Org. Tati Colombo
Viernes 31
21 - Muestras de Danza: Entre Ritmos
Platea y palcos: $15.000 - Tertulia: $10.000 - Anticipadas: $10.000
Género: Danzas españolas y flamenco - Duración: 2h
Org. Instituto Coreográfico de Danzas Españolas