El entrerriano Marcos Kremer, entre los 100 mejores rugbiers del mundo

El entrerriano Marcos Kremer figura entre los 100 mejores jugadores de rugby del mundo en la temporada 2025. La nómina fue elaborada por el sitio especializado FloRugby, que destaca a los atletas de mayor rendimiento en el circuito internacional actual.

Kremer, actual jugador del ASM Clermont Auvergne en el Top 14 francés y pieza clave del seleccionado argentino Los Pumas, comparte la nómina con gigantes del rugby mundial como Ardie Savea, quien encabeza el ranking, el francés Antoine Dupont y el sudafricano Pieter-Steph du Toit.

La lista incluye a jugadores de 12 países y más de 30 clubes de ambos hemisferios.

A sus 28 años, el concordiense Kremer se ha consolidado como uno de los forwards más consistentes y físicos del rugby moderno. Su potencia, agresividad defensiva y versatilidad (puede jugar tanto como tercera línea como segunda) lo convierten en un nombre indispensable tanto para su club como para el seleccionado nacional.

La inclusión de Kremer refleja también el buen momento del rugby argentino en el plano internacional. Junto a él, también figuran Tomás Albornoz, Juan Cruz Mallía, Santiago Chocobares, Julián Montoya y Santiago Carreras, confirmando la consolidación de una generación que viene dejando huella en las principales ligas del mundo.