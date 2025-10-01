Un ciclo de encuentros sobre la historia y el patrimonio de Paraná

La Municipalidad local, a través del Museo de la Ciudad César Blas Pérez Colman, lanzó un ciclo de encuentros semanales denominado "Pensar Paraná", enmarcado en el camino hacia el bicentenario de la ciudad, que se celebrará el 26 de agosto de 2026. Este evento, que cuenta con el reconocimiento de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) a través de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS), busca poner en valor la identidad de Paraná, difundir investigaciones historiográficas y promover la articulación entre educación, cultura y comunicación.

El ciclo tiene como objetivos poner en valor la identidad de Paraná, difundir investigaciones historiográficas, promover la articulación entre educación, cultura y comunicación, y acercar a la comunidad distintos contenidos que forman parte de la idiosincrasia local. Está dirigido a docentes de todos los niveles, estudiantes de historia, turismo y ciencias sociales, y al público en general interesado en conocer y debatir sobre los ejes fundamentales de la historia local. Quienes participen recibirán certificado de asistencia.

Cada encuentro tendrá formato de mesa redonda-debate, con la participación de historiadores y trabajadores de la cultura de la ciudad. Se propone una dinámica de dos horas con un moderador, buscando generar intercambios y miradas colectivas sobre los procesos históricos de Paraná.

Con este ciclo, la Municipalidad de Paraná busca fortalecer la construcción de memoria colectiva y abrir un espacio de formación y reflexión hacia el bicentenario, proyectando a la ciudad desde su historia hacia el futuro.

Cronograma

Viernes 3 de octubre

Salón Mariano Moreno | Corrientes y Andrés Pazos

9h - Presentación oficial

10 a 12:30 Repensando los comienzos de nuestra ciudad para analizar su bicentenario. Pobladores indígenas, hispano-criollos y afrodescendientes en relación con el río y el Puerto Viejo, siglos XVIII y XIX. La esclavitud y el largo proceso abolicionista.

Disertantes: Alejandro Richard, Edgardo Páez y Francisco Sosa

Moderadora: Marina Crespo

Jueves 9 de octubre

Museo de la ciudad Cesar Blas Pérez Colman | Buenos Aires 226

18 a 20:30

Moderador: Francisco Sosa

18 a 18:40 Paraná Capital de la Confederación Argentina. Historia, historiografía e imaginario social.

Disertante: Prof. Amelia Galetti

18:50 a 19:30 El primer Congreso Legislativo Federal. La labor legislativa fundante para parir la Nación.

Disertante: Griselda De Paoli

19:30 a 20:10 Historia del Municipio de Paraná. Normativas que le dieron origen. Biografías de los intendentes. Los secretos del Palacio Municipal. Historia de los barrios paranaenses.

Disertante: Martín L. Quiroz

Jueves 16 de octubre

Museo de la ciudad César Blas Pérez Colman | Buenos Aires 226

18 a 20:30

Moderador: David Córdoba

18 a 18:40 El Parque Urquiza y los procesos de cimentación de ciudades costeras de Entre Ríos.

Disertante: Mariana Melhem

18:50 a 19:30 Una mirada a la arquitectura de Paraná. Desde la Iglesia hasta la Fábrica.

Disertante: Fernando Ponce

19:40 a 20:20 Túnel Subfluvial: historia del esfuerzo, decisión y federalismo de dos provincias argentinas.

Disertante: Valentina Uranga

Martes 21 de octubre

Teatro Municipal 3 de Febrero | 25 de junio 60

Moderadora: Carina Camino

18 a 18:40 La Historia del Teatro 3 de Febrero (Antiguo edificio y el actual, declarado Monumento Histórico Nacional).

Disertantes: Jorge Riani, junto al equipo del Teatro

18:50 a 19:30 La Historia de los trenes y Tranvías (1860-1962). Aspectos de la arqueología tranviaria.

Disertante: Juan José Battistutti

19:40 a 20:20 La Historia de los Cines de Paraná. Desde la primera proyección a la actualidad.

Disertante: Claudio Cañete

Viernes 31 de octubre

Salón Mariano Moreno | Corrientes y Andrés Pazos

10 a 11:30

Moderador: Darío Velázquez

10 a 10:40 Paraná: Arte y sociedad (1730-1940). Un recorrido por las figuras artísticas y sus contextos de creación y desarrollo de su arte.

Disertante: Marcelo Olmos

Intervención: La Historia de Paraná: su difusión desde las Redes Sociales. ¿Cómo se comunica la historia? ¿Quiénes son los destinatarios? ¿Cómo se elaboran los contenidos? A cargo de Celina Jacob.

Cierre: Acerca de conmemorar a la ciudad de Paraná: ¿Qué nos puede decir sobre su memoria e identidad la historiografía actual y de época producida sobre Entre Ríos? A cargo de Darío Velázquez.