Paraná será ciudad invitada de honor en la 39º Feria del Libro de Córdoba

La ciudad de Paraná participará de la 39º Feria del Libro de Córdoba 2025 como ciudad invitada de honor; lo hará desde el 10 al 13 de octubre, en un acontecimiento cultural que reunirá a escritores, periodistas, artistas y poetas de todo el país.

En esta oportunidad, Paraná presentará las publicaciones de la Editorial Municipal y también desarrollará acciones de promoción turística, mostrando la riqueza cultural, histórica y natural de la capital entrerriana, en el stand 59.

La Feria del Libro de Córdoba, que se realiza desde el 4 al 19 de octubre, en la Supermanzana de la Intendencia y en distintos espacios culturales de la ciudad, es uno de los encuentros literarios más relevantes del país. Este año ofrecerá más de 300 actividades para todos los públicos, siete ciclos temáticos y más de 100 stands de librerías y editoriales independientes.

En esta edición, además de Paraná, Japón es la otra comunidad invitada, según se informó en la nota de invitación, enviada a la Intendenta Rosario Romero.

“Es un honor para nosotros invitarla a participar como Ciudad Invitada de Honor en esta edición de la Feria, con el firme propósito de continuar y afianzar los lazos entre nuestros municipios en los ámbitos de la literatura, la cultura y la producción. Encontramos una profunda conexión entre su tradición literaria y el espíritu de esta Feria. Su ciudad, cuna de poetas y narradores esenciales, ha sabido cultivar, al igual que Córdoba, esa ‘fuerza superior’ del humanismo que se dignifica en el trabajo y la cultura de su gente. Los ríos de letras que han nacido de ambas orillas del Paraná —desde la poesía esencial de Juan L. Ortiz hasta la narrativa contemporánea— dialogan con nuestra propia tradición en un caudal que, como bien señala nuestro texto curatorial, no es un río: es el agua y su caudal de libertad y creación colectiva. Invitarlos es honrar esa hermandad, tejer nuevos puentes a través de la palabra y celebrar juntos que la salvaguarda de los buenos tiempos que están por venir se construye, precisamente, con el escudo de los libros y el encuentro plural y democrático entre comunidades”, expresó Soledad Ferraro, subsecretaría de Cultura y Empleo de la Municipalidad de Córdoba.

La presencia de Paraná como invitada de honor también constituye un gesto de reciprocidad cultural. En la reciente Feria del Libro Paraná Lee, desarrollada del 14 al 17 de agosto, en la Sala Mayo, la ciudad de Córdoba fue la invitada de honor y participó con sus editoriales municipales, provinciales, universitarias y el área de turismo. Además, tuvieron a su cargo diversas actividades culturales entre ambas capitales, entre ellas, la presentación del escritor cordobés, Roberto Roganovich, ganador del premio Clarín de Novela.

De este modo, Paraná tendrá ahora presencia en un escenario nacional de gran prestigio, compartiendo su producción editorial y su identidad cultural en la Feria del Libro de Córdoba.