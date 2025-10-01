Paraná fue sede del 6° Encuentro de Básquet Inclusivo

La Escuela de Amigos del Club Atlético Talleres organizó el sexto Encuentro de Básquet Inclusivo, el mismo se desarrolló a lo largo del pasado fin de semana y contó con la presencia de más de 150 basquetbolistas de distintas partes de la Argentina.

El encuentro fue inaugurado la noche del sábado con la bienvenida a las delegaciones, palabras alusivas y la actuación de la Guardia del Paraná, en un marco de mucha alegría. Allí estuvieron el subsecretario de Deportes del Municipio, Juan Arbitelli, el presidente del Club Atlético Talleres, Horacio Lorenzetti, la vicepresidenta de la institución, Carina Ramos, la senadora provincial, Claudia Silva, y Cristian Gómez, de la Escuela de Amigos.

El evento deportivo tuvo la participación del Club Zaninetti, de Concepción del Uruguay; Los Tigres, de Capilla del Señor (Buenos Aires); Caramelos Surtidos, de Rosario; Mil Amores, de Villaguay; Deporte Adaptado, de Crespo.

Además, Litoral Unidos, de Santa Fe; Legendarios, de San Rafael (Mendoza); Escuela Deportiva Municipal de Zárate; y Los Soñadores, de Tucumán; además de la Escuela de Amigos del club Talleres.

“Encuentros como este son una fiesta de la amistad y el deporte. Más allá de las competencias, lo importante es compartir, convivir y fortalecer la inclusión a través del básquet”, remarcaron desde la organización.