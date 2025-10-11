Marcelo Ciarrocchi marcó la pole del TC 2000: Stang fue octavo

Marcelo Ciarrocchi se quedó con la clasificación en el autódromo sanjuanino

Este sábado se desarrolló la clasificación correspondiente a la novena fecha del campeonato del TC 2000. En el autódromo El Zonda - Eduardo Copello de San Juan fue Marcelo Ciarrocchi quien comandó los tiempos.

Antes estuvieron los entrenamientos. En el primero se destacó Franco Vivian con un registro de un minuto, 11 segundos y 460 milésimas; mientras que en el segundo el mejor fue Ciarrocchi con un registro de un minuto, 11 segundos y 144 milésimas. El crespense Emiliano Stang acabó 12° y segundo en esas respectivas pruebas.

Ciarrocchi repitió llegado el momento de la verdad. A bordo de su Toyota Corolla Cross GR-S, el piloto marcó un tiempo de un minuto, 11 segundos y 284 milésimas en la clasificación. Detrás quedaron Leonel Pernía y Franco Vivian, a 82 y 84 milésimas, respectivamente.

Stang, por su parte, acabó en el octavo lugar del clasificador. Su tiempo fue de un minuto, 12 segundos y 136 milésimas, con lo que partirá expectante en la final de este domingo.

La competencia tendrá primero la prueba de tanques llenos a las 9.30, mientras que la final se desarrollará a partir de las 12.35.

Clasificación | TC 2000 | Fecha 9 (en San Juan)

1°) Marcelo Ciarrocchi (Toyota): 1’11”284/1000.

2°) Leonel Pernía (Honda): a 82/1000.

3°) Franco Vivian (Chevrolet): a 84/1000.

4°) Gabriel Ponce de León (Toyota): a 270/1000.

5°) Matías Rossi (Toyota): a 390/1000.

---

8°) Emiliano Stang (Toyota): a 852/1000.