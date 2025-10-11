Turismo Nacional: Damiani ganó la serie más rápida de la Clase 2

Bautista Damiani ganó la serie más rápida y partirá por delante de todos.

En la jornada de este sábado hubo variedad en la actividad de la Clase 2 del Turismo Nacional. Por la décima fecha, esta categoría tuvo el desarrollo de su clasificación y posteriormente las series que establecieron el orden para la final de este domingo.

Aunque en la clasificación el líder fue Renzo Blotta, la cuestión cambió para el momento de las series. En la clasificación, Blotta marcó un tiempo de un minuto, 46 segundos y 652 milésimas, seguido de cerca por Bautista Damiani (a 10 milésimas) y Santino Balerini (a 58 milésimas).

En cuanto a los entrerrianos, Marco Veronesi clasificó en el undécimo lugar, a 406 milésimas del mejor tiempo; Damián Markel terminó 16° a 814 milésimas; y Matías Chas culminó 26°, a un segundo y 943 milésimas.

El momento de la verdad llegó por la tarde, con el desarrollo de las series. El autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario tuvo el desarrollo de las tres baterías que culminaron con Bautista Damiani marcando el mejor tiempo.

A bordo de un Toyota Yaris, Damiani completó la segunda serie en nueve minutos, tres segundos y 621 milésimas, con lo que se acomodó como el más veloz. Lo siguieron Alejo Cravero y el gualeguaychuense Veronesi. En esta misma batería, el concordiense Chas terminó noveno.

La segunda serie más veloz fue la tercera del día, a cargo de Gonzalo Antolín. Con su Peugeot 208 obtuvo un tiempo de nueve minutos, cinco segundos y 222 milésimas que dejó por detrás a Santino Balerini y Francisco Coltrinari en el segundo y tercer lugar, respectivamente.

La primera batería, en tanto, quedó en manos del poleman, Renzo Blotta. Fue con un tiempo de nueve minutos, seis segundos y 548 milésimas con el que terminó por delante de Joaquín Cafaro y Juan Eluchans. El ramirense Markel terminó séptimo en esta serie.

La final será este domingo desde las 12.30 y se extenderá por 16 vueltas o 35 minutos, lo que ocurra primero. Delante partirán Damiani y Antolín, seguidos por Blotta y Cafaro en la segunda fila.

Series | Turismo Nacional | Clase 2 | Fecha 10 (en Rosario)

-Primera serie:

1°) Renzo Blotta (Toyota): 9’6”548/1000.

2°) Joaquín Cafaro (Toyota): a 1”315/1000.

3°) Juan Eluchans (Toyota): a 1”707/1000.

---

6°) Damián Markel (Toyota): a 8”10/1000.



-Segunda serie:

1°) Bautista Damiani (Toyota): 9’3”621/1000.

2°) Alejo Cravero (Toyota): a 5”851/1000.

3°) Marco Veronesi (Toyota): a 6”372/1000.

---

9°) Matías Chas (Peugeot): 15”370/1000.



-Tercera serie:

1°) Gonzalo Antolín (Peugeot): 9’5”222/1000.

2°) Santino Balerini (Peugeot): a 2”962/1000.

3°) Francisco Coltrinari (Peugeot): a 3”728/1000.