TN: Facundo Marques obtuvo la pole de la Clase 3 en Rosario

Este sábado se desarrollaron entrenamientos y clasificación de la Clase 3 en el Turismo Nacional. La categoría tuvo participación entrerriana, con las actuaciones del paranaense Exequiel Bastidas y el crespense Joel Gassmann. Toda la actividad por la novena fecha tiene lugar en el autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario.

En el primer entrenamiento el ganador fue Facundo Chapur. Luego de ocho giros, el cordobés obtuvo un tiempo de un minuto, 43 segundos y 541 milésimas para ser el mejor. En esta práctica Bastidas terminó 13°, mientras que Gassmann fue 25°.

En el segundo ensayo el líder fue Julián Santero. Luego de diez vueltas, el piloto mendocino logró un registro de un minuto, 43 segundos y 253 milésimas con el que nadie pudo superarlo. Bastidas y Gassmann fueron 13° y 14° en esta prueba.

Al momento de la clasificación las cosas cambiaron para los entrerrianos. Adelante, el líder fue Facundo Marques, con un registro de un minuto, 43 segundos y 290 milésimas, con el que encabezó el 1-2 del Ambrogio Racing seguido por Fabián Yannantuoni a 62 milésimas. El tercero fue Ricardo Risatti a 159 milésimas.

En la clasificación Gassmann terminó 18° a un segundo y 164 milésimas del poleman; mientras que Bastidas terminó 26°, a dos segundos y siete milésimas. Ambos deberán remontar en las series si desean terminar arriba en la final.

Este domingo las series serán a las 10.10, 10.40 y 11.10, con una duración de cinco vueltas. Dependiendo el orden en el que terminen en las baterías partirán en la final de este domingo, que comenzará a las 13.30. El ganador se resolverá luego de 20 vueltas o 40 minutos, lo que suceda primero.

Clasificación | Turismo Nacional | Clase 3 | Fecha 10 (en Rosario)

1°) Facundo Marques (Ford): 1’43”290/1000.

2°) Fabián Yannantuoni (Ford): a 62/1000.

3°) Ricardo Risatti (Toyota): a 159/1000.

4°) Gastón Iansa (Fiat): a 204/1000.

5°) Manuel Mallo (Chevrolet): a 357/1000.

18°) Joel Gassmann (Chevrolet): a 1”164/1000.

26°) Exequiel Bastidas (Ford): a 2”7/1000.