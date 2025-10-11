Talleres ganó un duelo clave por la permanencia en La Plata

Este sábado, la 12ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional enfrentó a Gimnasia de La Plata con Talleres de Córdoba. El partido se disputó en el estadio Juan Carmelo Zerillo, en el marco de la Zona B del campeonato. El árbitro fue Sebastián Martínez, acompañado por Ariel Penel en el VAR.

Talleres comenzó el encuentro encendido y encontró rápido la ventaja. Un buen centro desde la izquierda de Gabriel Báez cayó en la posición de Rick Lima, que bajó el balón de cabeza a la posición de Federico Girotti. El atacante controló y definió al costado derecho para marcar el 1-0 parcial a los dos minutos de juego.

Pero el gol despertó a Gimnasia, que llegó al empate luego de un centro desde la derecha de Fabricio Corbalán que atravesó toda el área grande hasta la posición de Alejandro Piedrahita. El colombiano devolvió el balón desde la izquierda al centro para que Bautista Merlini, sin oposición, empuje el balón al fondo de la red.

El juego siguió con ambos equipos buscando volver a ponerse en ventaja y con Talleres teniendo una clara ocasión en los pies del brasileño Rick. El atacante controló de espaldas y giró para ponerse de frente al arco. Una vez que estuvo en posición, sacó un potente remate contra el poste izquierdo que encontró una gran estirada de Nelson Insfrán para enviar el balón al córner.

Insfrán volvió a lucirse poco después tras un remate de Ulises Ortegoza. El mediocampista tomó el balón en posición de ataque a unos metros del área grande y luego de enganchar del centro a la izquierda sacó un potente zurdazo que fue hacia el poste izquierdo del arquero local, quien con una buena estirada despejó al tiro de esquina.

Ya en la segunda mitad, Gimnasia tuvo la chance de ponerse en ventaja luego de un desborde por derecha de Sebastián Lomónaco que ubicó a Norberto Briasco en soledad. El atacante ex Boca y Huracán falló al definir y perdió el mano a mano con Guido Herrera, que contuvo su fallida definición.

Talleres también tuvo sus chances. Un ejemplo fue la ocasión que Rubén Botta se generó tras una aparición por el costado derecho. El atacante avanzó en diagonal desde el vértice del área grande y sacó un zurdazo que se fue apenas por encima del ángulo superior derecho del arco de Insfrán.

Jeremías Merlo también generó una buena chance para el Lobo. El joven atacante enganchó de izquierda al centro y buscó el arco con un derechazo bajo contra el poste izquierdo de Herrera, pero a su disparo le faltó efecto y se fue desviado. Cerca, pero el premio salió para el otro lado.

Talleres logró el gol a los 47 minutos del complemento, luego de un desborde por izquierda que acabó en centro de Miguel Navarro. Parecía que nadie llegaría a conectar, pero a último momento llegó Augusto Schott, que estampó el balón contra el poste izquierdo para darle la victoria a su equipo. Ganó Talleres 2-1.

Con el triunfo, la T ahora está en la novena posición con 14 puntos; mientras que el equipo platense suma 13 unidades y está décimo. En la próxima fecha, el Lobo deberá visitar a Estudiantes en el clásico platense el domingo 19, desde las 15; mientras que a los dirigidos por Carlos Tévez les tocará recibir a River, el sábado 18, desde las 22.15.

-SÍNTESIS-

Gimnasia 1-2 Talleres.



Goles:

2’PT: Federico Girotti (TAL).

7’PT: Bautista Merlini (GIM).

49’ST: Augusto Schott (TAL).



Formaciones:

Gimnasia: Nelson Insfrán; Fabricio Corbalán, Germán Conti, Gastón Suso, Pedro Silva Torrejón; Juan Yangali, Augusto Max; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Alejandro Piedrahita; Marcelo Torres.

DT: Alejandro Orfila.



Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Palomino, Gabriel Báez; Matías Galarza, Ulises Ortegoza, Mateo Cáceres; Rick Lima, Federico Girotti y Valentín Depietri.

DT: Carlos Tévez.



Cambios:

13’ST: ingresó Miguel Navarro por Gabriel Báez (TAL).

13’ST: ingresó Luis Angulo por Valentín Depietri (TAL).

19’ST: ingresó Norberto Briasco por Bautista Merlini (GIM).

19’ST: ingresó Franco Torres por Alejandro Piedrahita (GIM).

26’ST: ingresó Sebastián Lomónaco por Marcelo Torres (GIM).

26’ST: ingresó Enzo Martínez por Germán Conti (GIM).

32’ST: ingresó Rubén Botta por Rick Lima (TAL).

32’ST: ingresó Joaquín Mosqueira por Ulises Ortegoza (TAL).

38’ST: ingresó Jeremías Merlo por Manuel Panaro (GIM).

40’ST: ingresó Matías Gómez por Matías Galarza (TAL).



Amonestados:

19’PT: Gabriel Báez (TAL).

6’ST: Ulises Ortegoza (TAL).

17’ST: Germán Conti (GIM).

21’ST: Norberto Briasco (GIM).

24’ST: Mateo Cáceres (TAL).

29’ST: Luis Angulo (TAL).



Árbitro: Sebastián Martínez. VAR: Ariel Penel.



Estadio: Juan Carmelo Zerillo.

Video: Liga Profesional.