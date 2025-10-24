Precaución: por el temporal, cayó un cable de alta tensión en la ruta 39 y se restringió la circulación

Cortaron la circulación de vehículos debido al riesgo en la zona.

Un cable de alta tensión que corre en forma paralela a la Ruta Provincial N° 39 cayó sobre la cinta asfáltica, a la altura de la localidad de Rocamora, Departamento Uruguay. La situación ocurrió en la mañana de este viernes, en momentos en que se registraba un fuerte temporal.

El hecho generó preocupación entre los automovilistas que transitaban por el lugar, debido al riesgo eléctrico y la reducción de visibilidad ocasionada por la lluvia.

De inmediato, efectivos de la Policía de Entre Ríos de la localidad y Bomberos Voluntarios se hicieron presentes en el sitio, implementando un operativo de prevención y ordenamiento vehicular para evitar accidentes o mayores inconvenientes.

El tránsito fue parcialmente asistido y desviado en algunos tramos, hasta tanto se asegurara la zona y se verificara la ausencia de riesgo eléctrico, según informó FM Riel.