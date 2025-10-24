Canapino ganó bajó la lluvia y desplazó a Werner de la punta

Agustín Canapino ganó este viernes bajo la lluvia en La Plata y desplazó al paranaense Mariano Werner de la cima de la Copa de Oro del TC Pick Up. En el autódromo Roberto Mouras se disputó la novena fecha de la temporada, ya que el domingo se realizarán las elecciones legislativas.

Segundo en la carrera terminó Juan José Ebarlín y tercero Gastón Mazzacane, que había largado 17°. Todo se definió en la última vuelta, cuando la lluvia se hizo presente y se despistaron todos los participantes, incluido Canapino, que pudo volver antes que todos para lograr así la victoria.

La final de las TC Pick Up tenía largado adelante a Agustín Canapino y a Juan Pablo Gianini en la primera fila, a Andrés Jakos y Germán Todino en el segunda, a Matías Rodríguez y a Juan José Ebarlín en la tercera, a Hernán Palazzo y Tomás Abdala en la cuarta y a Marcos Castro y al paranaense Mariano Werner en la quinta.

La largada fue con piso seco por lo tanto largaron encolumnados de a dos. Con cielo plomizo y con amenaza de lluvia, Canapino y Gianini comenzaron a pelear por tomar la punta. El de Salto fue por fuera, aventajó unos metros a Canapino, pero el de Arrecifes se recuperó en el momento justo para tomar la delantera. Todino superaba a Jakos y era tercero y quinto Matías Rodriguez.

El abandono de Ruggiero, producto de la rotura del motor, hizo que Canapino avisara por radio, que había aceite en pista.

Werner, que había largado en el 10° lugar, mantenía la posición sin poder avanzar. Ganaba Canapino, segundo Gianini, tercero Todino, cuarto Jakos, quinto Matías Rodriguez, sexto Palazzo, séptimo Ebarlín, octavo Adbala, noveno Castro y décimo Werner.

Gianini comenzó el ataque sobre Canapino. En la parte interna del trazado platense, buscaba entrar en la succión de la Chevrolet y lo logró. El de Salto fue por fuera en todo el curvón y antes de llegar a la siguiente curva, metió la nueva Ford Ranger por delante para ser el nuevo puntero.

Cumplido el primer tercio, la lluvia comenzó a caer tenuemente. Mandaba Gianini, segundo Canapino, tercero Todino. Un toque entre Jakos y Palazzo provocó que se fueran afuera. Jakos pasó por los boxes haciendo abandono de la carrera.

Comenzaba el final de la carrera con Gianini adelante, segundo Canapino, tercero Todino, cuarto Matías Rodriguez, quinto Ebarlin, sexto Werner, séptimo Tobías Martínez, Lambiris, Jack y Fain para completar los diez mejores.

El limpiaparabrisas encendido en la Chevorlet de Canapino indicaba que había que mantenerse en pista. A cuatro giros del final, Gianini iba de costado en pleno curvón y poniendo toda su experiencia para terminar una carrera complicadísima.

Entrando a la recta Gianini perdió el control, se pasó y quedó en el pasto. Tomó la punta Canapino segundo Todino, tercero Rodriguez y cuarto Gianini.

Entrando a la recta para la última vuelta, Todino lo pasó a Canapino, para ser puntero. Pero en pleno curvón El gaucho de Rivera se fue afuera y lo mismo sucedió con Canapino, Ebarlín, Todino, Gianini, Lambiris y el resto de los participantes.

El de Arrecifes pudo salir rápidamente y sin nadie detrás consiguió una victoria inolvidable. Segundo llegó Ebarlín y tercero Gastón Mazzacane.

Fuente: ACTC