Motociclista escapó de un control, circuló en contramano y chocó con un auto en Paraná

El motociclista resultó herido y dañó a un vehículo al que colisionó en su huida.

Un joven motociclista resultó lesionado luego de protagonizar un fuerte choque al intentar escapar de un control vehicular en la zona del Rosedal, en Paraná. El siniestro ocurrió sobre calle Leguizamón, cuando el conductor de una moto, al advertir la presencia de inspectores de tránsito, intentó evadir el operativo. En su huida, ingresó por el espacio verde que separa las calzadas y continuó por calle Mitre, circulando en contramano.

Según se informó, al llegar a la intersección, el motociclista impactó de frente contra un automóvil de alta gama que transitaba normalmente por la zona. Como consecuencia del fuerte golpe, el joven sufrió lesiones y fue asistido por personal médico en el lugar antes de ser trasladado para una evaluación más completa. Tanto la motocicleta como el vehículo involucrado registraron importantes daños materiales.

“Cruzó la plazoleta del Rosedal y se encontró de frente con el Audi”

En diálogo con Canal Once, el subdirector de Operativos de Tránsito de Paraná, Germán Leites, explicó que “se realizaba un control vehicular y, en el momento del control, la moto cruzó por la plazoleta del Rosedal; cuando baja a la calzada, se encontró de frente con el Audi, que circulaba de manera normal”.

El funcionario señaló que el rodado menor no contaba con escape reglamentario ni chapa patente. “Evidentemente sabía que los vehículos se retienen por circular sin dominio y por ruidos molestos, por eso intentó evadir el control”, indicó.

Falta de conciencia y controles reforzados

Leites remarcó que “los jóvenes no toman conciencia del peligro que implica conducir un vehículo tan riesgoso como una moto, especialmente cuando lo hacen sin las condiciones legales ni de seguridad adecuadas”.

“Los daños en el auto fueron lamentables; el conductor se encontró sorprendido ante la maniobra del motociclista”, agregó el funcionario, quien destacó que los operativos de control continuarán realizándose en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de prevenir incidentes similares y reforzar la seguridad vial.