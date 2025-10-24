Rosario Central venció a Sarmiento y se clasificó a la Libertadores

Rosario Central derrotó a Sarmiento de Junín 1-0 en la reanudación del partido válido por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Al encuentro, que se había postergado por lluvia, le restaban 45 minutos. Ángel Di María, de penal, anotó el gol para el Canalla, que alcanzó a Deportivo Riestra en su zona y estiró el liderazgo en la Tabla Anual. Así, se aseguró un lugar en la próxima edición de la Copa Libertadores y en los playoffs del presente certamen.

El primer tiempo, que duró 23 minutos, fue muy movido. El visitante generó varias ocasiones: con un remate desde media distancia de Ángel Di María, un cabezazo de Alejo Veliz y un buscapié conectado por Gaspar Duarte, todas maniobras bien desactivadas por el arquero Lucas Acosta. Pero el dueño de casa respondió a los pocos minutos con un mano a mano desperdiciado por Iván Morales y un tiro que pedía ángulo de Jonatan Gómez, jugadas que hicieron lucir a Fatura Broun.

En el inicio del complemento (de 22′), Di María buscó con un bochazo de aire a Veliz, que conectó de cabeza y casi aprovecha la salida en falso del arquero del equipo de Junín. La pelota salió a centímetros del palo. Enseguida, Franco Ibarra sacudió desde afuera y ahí sí Lucas Acosta respondió bien. Hubo otra aproximación similar a la primera de esta etapa, pero con centro cruzado de Malcorra a la cabeza de Duarte, que no acertó al arco rival.

El cero se rompió tras un error de Renzo Orihuela, que le dejó corto un balón atrás a Lucas Acosta, que se tiró a barrera a un Di María y llegó a tocar la pelota, pero el árbitro Andrés Merlos consideró que cometió falta, sancionó penal y lo amonestó pese a las múltiples protestas que se generaron desde ese momento (de hecho amonestó a otros dos jugadores locales tras eso). El Fideo engañó al guardameta rival, no falló y adelantó a su equipo. Sobre el final, los de Facundo Sava empujaron con más ganas que ideas y no pudieron rascar el empate.

Con este resultado, los dirigidos por Ariel Holan aseguraron su boleto a la Copa Libertadores 2026, ya que al menos terminarán matemáticamente entre los primeros tres de la Tabla Anual que lideran y que, en caso de terminar primeros, los llevará a disputar la final de la Supercopa Internacional. Además, los rosarinos alcanzaron a Deportivo Riestra en su zona y son escoltas.