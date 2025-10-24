Detuvieron a dos sospechosos de balear a dos policías en la zona rural de Santa Elena

Dos policías de Entre Ríos fueron hospitalizados en Santa Elena este viernes a las 2.30 de la madrugada, tras ser atacados a balazos por desconocidos en zona rural. Tras la investigación llevada adelante durante esta jornada, detuvieron a dos personas sospechadas de ser los autores de la agresión armada.

Las víctimas fueron un joven uniformado de 26 años y otro policía de 44, de la Dirección General de Delitos Rurales, Brigada Quebracho, que fueron alcanzados por disparos de arma de fuego mientras realizaban una recorrida en una zona rural.

Desde la Policía indicaron que los efectivos sufrieron lesiones leves gracias al uso de chalecos balísticos.

Se puso en conocimiento a la Fiscalía en turno, quien ordenó que se realizaran las diligencias correspondientes. Personal de Policía Científica, el personal de Jefatura Departamental La Paz y Brigada de Delitos Rurales, trabajaron en la zona, realizando rastrillajes y tareas de investigación.

En este marco, en cumplimiento de mandamientos judiciales, se realizaron allanamientos en los barrios 3 de Febrero e Hipódromo, donde se detuvo a dos sospechosos y se secuestraron diversos elementos, entre ellos un arma de aire comprimido modificada, prendas de vestir, mochilas y un teléfono celular. Se practicaron pruebas de dermotest a los detenidos, y se aguarda por la imputación y el avance de la pesquisa para el esclarecimiento del suceso.