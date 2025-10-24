Vero Lozano sostuvo que a Lowrdez Fernández la “salvaron su madre y amigas”

La conductora no dejó pasar el momento para dedicar un sentido mensaje en medio de las repercusiones de la Bandana.

La conductora Verónica Lozano no dejó pasar el caso de Lowrdez Fernández para reflexionar sobre la violencia de género, recordó que la cantante estuvo “drogada y sometida” en el departamento de su exnovio, Leandro García Gómez, al tiempo que resaltó que la “salvaron su madre y amigas”.

Fernández fue encontrada anoche tras un allanamiento en el departamento del asesor político, debió ser trasladada al Hospital Fernández por su estado de salud y allí permaneció hasta esta tarde, no obstante, Lozano hizo su descargo en la red social X -antes Twitter- esta mañana.

“El sorete -García Gómez- la tuvo secuestrada varios días, drogada y sometida. Salía a pasear por el barrio como si nada pasara, posteaba en su Instagram, dice ser excelente padre y empresario (entre otras mentiras)”, comenzó la presentadora.

“La madre de la víctima denuncia y sus amigas también. Los medios preguntan por ella, el juez tarda 12 horas en autorizar el allanamiento. Lowrdez estaba ahí, presa de su captor Leandro García Gómez. La salvaron su madre y sus amigas”, concluyó en el posteo.

Fuente: Noticias Argentinas.