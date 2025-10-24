Gabriel Gómez: “Fue un año muy positivo, más allá de la tristeza por la eliminación”

Por primera vez desde su salida de Patronato, Gabriel Gómez rompió el silencio y realizó un repaso de su paso por el conjunto entrerriano, que llegó hasta la primera fase del Reducido en la temporada 2024 de la Primera Nacional. “Más allá de que quedamos muy tristes y dolidos por la eliminación final, fue un año muy positivo para nosotros”, afirmó el entrenador.

En diálogo con La Cadena Entrerriana del Gol, Gómez recordó las condiciones en las que comenzó el torneo: “A principio del año la situación económica de Patronato no era como las anteriores, tenía un presupuesto más bajo. Armamos un muy buen equipo, un muy buen grupo de jugadores, consolidamos a muchos chicos del club que nos dieron una mano muy importante durante el año y logramos clasificar al Reducido una fecha antes. Queríamos clasificar más arriba para tener la ventaja deportiva, pero en las últimas fechas el equipo no estuvo en un buen nivel”.

El DT aclaró que el presupuesto no limitó su trabajo: “Generalmente trabajo con esa cantidad de jugadores y tuvimos recambio. Considero que armamos un buen plantel. No fue fácil porque la Primera Nacional es un campeonato muy difícil. En un momento del torneo la vara estuvo muy alta porque los chicos la ubicaron ahí y en ese momento nos ilusionamos todos. Después no terminamos de la mejor manera, pero si hacés el análisis general, es muy bueno lo que hicieron los chicos”.

Sobre la eliminación ante Estudiantes de Río Cuarto (derrota 2 a 1 en Córdoba), explicó: “Siempre tenés una cantidad de partidos que no te toca ganar, salvo que marques una diferencia muy importante en la categoría. En nuestro caso fue al principio de temporada. Después el equipo se recuperó, tuvo un nivel muy alto. Tuvimos muchas posibilidades de estar en el tercer o cuarto puesto y no lo pudimos lograr. Ahí uno entiende que el responsable soy yo. Nos hacemos cargo como cuerpo técnico para seguir creciendo”.

También se refirió a sus críticas tras la caída frente a Ferro Carril Oeste, en Caballito (1-3): “Fue un partido que no me gustó, como tampoco el de Alvarado en Mar del Plata. Son esos encuentros donde no ves un nivel ni en lo táctico, ni en lo técnico, ni en lo físico. Lo hablé con los jugadores y bueno, son seres humanos, les puede pasar”, dijo, sin dramatizar.

Al evaluar su paso por el club, Gómez sostuvo: “En parte cumplí las expectativas. Me quedé triste porque podíamos haber llegado más arriba. Consolidamos cinco o seis chicos del club, clasificamos al Reducido una fecha antes. La vara estaba baja cuando llegué, pero también alta porque Patronato fue campeón de Copa Argentina en 2022 y estuvo siete años en Primera”.

Finalmente, sobre su salida, señaló: “Me comunicaron que iban a decidir por otro cuerpo técnico y me parece bárbaro. Fue de común acuerdo. Mi contrato se vencía, no es que me lo rescindieron. Es una nueva comisión directiva y está en su derecho”.

Y concluyó: “No me sorprendió la decisión. Cuando llega una nueva dirigencia buscan alternativas. Cumplimos uno de los objetivos y entendí que el ciclo estaba cerrado. Los entrenadores somos aves de paso y los segundos años suelen generar desgaste. Por eso lo acepté muy bien: fue un cierre lógico y natural del proceso”.