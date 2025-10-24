TC Mouras: el entrerriano Manuel Borgert finalizó segundo en La Plata

La primera fila de la final del TC Mouras tenía al Ford N°105 de Manuel Borgert y al Dodge de Eugenio Provens, que tenía la cuerda a su favor. El de Isla Verde, Córdoba, aprovechó la ubicación y se acomodó en el primer lugar de la carrera. Casi que no tuvo inconvenientes porque el entrerriano defendió con uñas y dientes los intentos, primero de Lucas Carabajal, y luego de Lucas Bohdanowicz.

En la cuarta vuelta, Carabajal debió abandonar por la rotura de motor del Ford que le atiende el equipo Moriatis Competición; es la segunda vez que el piloto de Chaco no puede completar la totalidad de las vueltas. De todas maneras, continúa en lo más alto de la Copa Coronación de Oro RUS.

A su vez, lo mismo le ocurrió al 5° de la Copa: el villaguayense Juan Pablo Guiffrey, que tuvo que abandonar por fallas en su Chevrolet del RUS MED Team. Mientras que Francisco Luengo, también con un Chevrolet pero del RE Performance, debió ingresar a boxes en la vuelta 7. Ambos están clasificados a la Copa y no pudieron terminar la carrera.

El ‘1’ para Provens, que alcanzó la cuarta victoria en la temporada con el Dodge N°53 del Galarza Racing. En la segunda ubicación llegó el ramirense Borgert, con el Ford del Fadel Werner Competición, a una diferencia de 4.886 milésimas. Quien completó el podio fue Lucas Bohdanowic, también con un Dodge del equipo de Ramiro Galarza, a una distancia de 17.058/1000.

4° colocación para Leandro González, con Chevrolet, 5° Thomás Pozner, con Dodge; ambos del Canning Motorsport. Mientras que Benjamín Antón, con un Ford del Fadel Werner Competición, ocupó el 6° lugar.

Provens luego del triunfo: “Sumamente agradecido al equipo por el auto que me entregaron esta fecha. Salí a clasificar de entrada, sabía que Manu (Borgert) iba a tener un gran ritmo pero hicimos unos cambios y el coche funcionó muy bien. Fui a fondo toda la carrera para hacer una diferencia, ni quería mirar por el espejo”.

Así está la Copa Coronación del TC Mouras:

Pos. Piloto Ptos.

1° Carabajal, Lucas 106.5

2° Provens, Eugenio 106

3° Borgert, Manuel 93.5

4° Bohdanowicz, Lucas 87

5° Pozner, Thomas 72

6° Antón, Benjamín 68

Los tres de último minuto:

Luego de esta fecha, ya clasificaron a la Copa Coronación, por el método de los 3 de Último Minuto, Lucas Guerra con 265.5 puntos y Facundo Ledesma con 258.5. Por el momento, el tercero que accede a la Copa es Juan Manuel Dose, que tiene 160 unidades, pero aún no se aseguró su cupo.

De esta manera, pasó la duodécima final del TC Mouras en el circuito de La Plata. El 22 y 23 de noviembre, en el mismo escenario, se disputará la anteúltima fecha de la categoría.

Fuente: ACTC