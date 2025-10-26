Dolor en el folklore: murió Alberto Hassan, fundador de Opus Cuatro

Este sábado 25 de octubre el folklore despidió a Alberto Hassan, uno de los fundadores del legendario grupo coral Opus Cuatro, quien murió el pasado viernes a los 82 años. "Nunca mueren los que han alumbrado, por eso no le decimos adiós, porque seguirá siempre a nuestro lado, cantando", lo despidió Teresa Parodi a través de sus redes sociales.

Surgido en La Plata en 1968, Opus Cuatro fue un reconocido grupo vocal de folklore. En ese sentido, el propio Hassan -apodado cariñosamente "El Albino"- aseguró en varias oportunidades: "Revolucionamos las formas de interpretar el folklore". Es que la agrupación fue parte de la tendencia de grupos vocales que caracterizó al género en las décadas de 1960 y 1970.

La tradición de trabajar a dos o tres veces comenzó a cambiar en parte por el éxito y el talento de Opus Cuatro, que tenía a Hassan como primer tenor, a Antonio Bugallo como segundo tenor, Lino Bugallo como barítono y Federico Galiana como bajo. El grupo, que se disolvió en 2023, se convirtió en embajador argentino de la música gracias a las casi 80 giras que realizaron alrededor no solo de la Argentina sino de todo el mundo.

Fuente: El Destape.