Entre Ríos elige por primera vez con boleta única tres senadores y cinco diputados nacionales

Los pronósticos apuntan a una polarización entre el Partido Justicialista (PJ) y el oficialismo.

Siete listas compiten este domingo en Entre Ríos para elegir a quienes ocuparán las tres bancas de la provincia en el Senado nacional y cinco de las nueve de la Cámara de Diputados. Los pronósticos apuntan a una polarización entre el Partido Justicialista (PJ) y el oficialismo, compuesto en esta oportunidad por una alianza entre Juntos por Entre Ríos (JxER) y La Libertad Avanza (LLA). El peronismo llega dividido en cuatro propuestas a estos comicios de medio término en los que se utilizará por primera vez en el distrito la Boleta Única Papel (BUP). Completan la oferta electoral dos listas de la izquierda.

Renovación del Senado

Entre Ríos renueva las tres bancas que le corresponden en la Cámara de Senadores de la Nación. Terminan mandato la radical Stella Olalla, el ruralista del PRO Alfredo De Ángeli -que ocupa la banca desde 2013- y la kirchnerista Stefanía Cora, que asumió meses atrás cuando fue expulsado el peronista Edgardo Kueider, luego del escándalo de su detención en Paraguay, donde cumple prisión preventiva acusado de contrabando.

Los candidatos son:

Alianza La Libertad Avanza

1- Joaquín Benegas Lynch (LLA): productor agropecuario domiciliado en La Paz, hermano de Bertie Benegas Lynch, diputado nacional libertario por la provincia de Buenos Aires.

2- Romina Almeida (LLA): arquitecta de Paraná, miembro de la mesa directiva de LLA Entre Ríos.

Fuerza Entre Ríos

1- Adán Bahl: ex ministro de Gobierno, ex vicegobernador, ex intendente de Paraná y ex candidato a gobernador

2- Adriana Meza Torres: intendenta de Los Conquistadores (departamento Federación)

Ahora 503

1- Carolina Gaillard: diputada nacional (PJ-Entre Ríos), ex secretaria de Turismo y Cultura, oriunda de General Campos (departamento San Salvador)

2- Javier Schnitman: dirigente del MTP, ex funcionario del Ministerio de Producción, oriundo de Santa Elena (departamento La Paz)

Partido Socialista

1- Héctor Maya: ex senador nacional (PJ), de Gualeguaychú

2- Fernanda Sanzberro, docente del PS de Victoria

Unión Popular

1- Emilio Martínez Garbino: ex diputado nacional (PJ-Entre Ríos), ex intendente de Gualeguaychú

2- María Isabel Sola: concejal de Concepción del Uruguay (ETER).

MST Nueva Izquierda

1- Sofía Cáceres Sforza: docente universitaria, secretaria general de SITRADU y dirigente del MST

2- Pablo Amarillo: docente de Concepción del Uruguay, referente del Partido Obrero

Nuevo MAS

1- Nahuel Leiss Pou: bartender de Paraná

Cinco bancas en Diputados

En la Cámara de Diputados Entre Ríos ocupa nueve bancas, de las cuales cinco se renuevan a fin de año. Terminan mandato los peronistas Tomás Ledesma y Carolina Gaillard, los radicales Atilio Benedetti y Marcela Antola y Nancy Ballejos, del PRO, que asumió meses atrás cuando renunció Pedro Galimberti para ser designado en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.

Los candidatos son:

Alianza La Libertad Avanza

1- Andrés Laumann (LLA): ex candidato a intendente de Paraná

2- Alicia Fregonese (PRO): ex diputada nacional, presidenta del Consejo General de Educación.

3- Darío Schneider (UCR): ex intendente de Crespo, ministro de Planeamiento e Infraestructura.

4- Eliana Lagraña: concejal de Concordia (UCR)

Fuerza Entre Ríos

1- Guillermo Michel: ex director General de Aduana, de Gualeguaychú

2- Marianela Marclay: secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Concepción del Uruguay

3- Andres Sabella: rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, de Paraná

4- Fabiana Leiva: médica, ex funcionaria del Ministerio de Salud, ex precandidata a viceintendenta de Concordia en fórmula con Ángel Giano

5- Jacob Minguillon: gerente del Grupo Avícola Motta, oriundo de Crespo

Ahora 503

1- Paola Rubattino: ex viceintendenta de Gualeguay y ex diputada provincial (PJ)

2- Federico Olano: militante peronista, dirigente deportivo y comerciante de Gualeguaychú

3- Evelina Kloster: militante de Paraná, referente de Patria Grande de Juan Grabois

4- Ignacio Monná: artista independiente y gestor cultural de Concordia

5- Ludmila Fernández: dirigente estudiantil y referente de Patria Grande de Concordia

Partido Socialista

1- Gustavo Guzmán: ex diputado provincial (PJ), ex candidato a intendente de Paraná

2- Sofía Gan: presidenta del PS de Paraná

3- Santiago Haddad: dirigente estudiantil del PS

Unión Popular

1- Silvio Farach: empresario, presidente de la Federación Económica de Entre Ríos (Feder)

2- Beba Tribulatti: ex concejal de Concordia (PJ)

3- Sebastián Shaumann: concejal de Gualeguay (JxER)

4- Patricia Heinrich

5- Oscar Barzola

MST Nueva Izquierda

1- Nadia Burgos: trabajadora del Ministerio de Salud y dirigente del MST

2- Facundo Scattone: docente universitario y militante socio-ambiental de Concordia

3- Ivana Almada: docente de Concordia, militante del Partido Obrero

4- Víctor Romero - Jubilado oriundo de Nogoyá, referente de Jubilados de Izquierda - MST

5- Keili Gonzalez: trabajadora estatal de Nogoyá, referente feminista y disidente del MST

Nuevo MAS

1- Juan Cruz Ross: trabajador gastronómico de Paraná