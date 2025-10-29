Locales

La defensora del Pueblo de Paraná, Marcia López, brindará su informe anual ante los concejales

29 de Octubre de 2025 - 07:31

En el marco de la 15° sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Paraná, que se realizará este miércoles 29 de octubre a partir de las 9, la defensora del Pueblo Marcia López expondrá su informe anual ante los ediles, conforme a la ordenanza 8391, mediante la cual se estableció la creación de la Defensoría del Pueblo.   

Durante el plenario, se tratará un dictamen de las Comisiones de Cultura y Legislación correspondiente al proyecto de ordenanza, presentado por los ediles Luisina Minni y Fernando Quinodoz, a través del cual se propone crear el Código de Justicia Municipal de Faltas de Paraná, una iniciativa que busca modernizar, unificar y actualizar el Régimen Contravencional vigente en la ciudad.

También estarán en condiciones de ser aprobados los siguientes proyectos: Modificación del Reglamento Interno del Concejo Deliberante de Paraná; creación de un Sistema de Distinciones que serán concedidos por el Concejo o el Departamento Ejecutivo, según el caso, a individuos, organizadores y entidades de Paraná; declaración como Ciudadano Ilustre a Carlos “Indio” Solari, músico, compositor, escritor y cantante nacido en la ciudad de Paraná, en la que se solicita identificación de su casa natal, donde vivió hasta los seis años.

