Con un empate sin goles, Don Bosco y San Benito completaron la fecha 11

El Salesiano y el Santo igualaron sin abrir el marcador este miércoles en La Avenida. (Foto: LPF)

Don Bosco y San Benito empataron sin goles este miércoles en el estadio Carlos Frederick, por la undécima fecha del Torneo Clausura de Primera División Masculina de la Liga Paranaense de Fútbol. El encuentro en el reducto de la Avenida tuvo como principal figura a Tomás Cardozo, el arquero del conjunto sanbenitense.

Con este resultado, el Salesiano quedó en el tercer puesto con 18 puntos, mientras que el Santo alcanzó las ocho unidades y marcha en el penúltimo lugar, solo por encima de Los Toritos de Chiclana, que esta fecha quedó libre.

De esta manera se completó la jornada que comenzó el pasado martes con triunfos del líder Patronato, y sus perseguidores de Atlético Paraná, Instituto y Oro Verde.

Las posiciones: Patronato 28 puntos; Peñarol 19; Don Bosco 18; Sportivo Urquiza, Neuquén, Atlético Paraná, Instituto y Oro Verde 16; Camioneros y Universitario 12; Argentino Juniors y Belgrano 11; Palermo 9; San Benito 8; Los Toritos 1.