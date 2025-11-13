Un voraz incendio en una garaje destruyó una vivienda y un auto en Gualeguaychú

Un devastador incendio destruyó una vivienda y un auto en la tarde de este jueves en el barrio La Milagrosa de Gualeguaychú. Según los primeros informes, el siniestro se originó en el garaje de la casa, donde se encontraba estacionado un Renault Duster. Todo indica que un cortocircuito en el vehículo habría sido la causa principal del fuego, que rápidamente se propagó y alcanzó toda la vivienda.

El fuego causó daños totales en la estructura de la casa, mientras que una propiedad lindera también resultó parcialmente afectada por las llamas. Afortunadamente, no se registraron víctimas fatales, aunque el propietario de la vivienda estaba presente en el momento del incidente. Los vecinos alertaron a los servicios de emergencia, y la situación se desató con rapidez.

Bomberos y policía trabajaron para sofocar las llamas

En el lugar trabajaron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios, quienes lograron controlar el incendio. Un móvil policial también colaboró en el operativo, ayudando a resguardar la zona y a coordinar las tareas de emergencia. Mientras tanto, el personal de Bomberos realizó tareas de enfriamiento y remoción de escombros para evitar cualquier posible reignición de las llamas.

Luego, una ambulancia del Hospital Centenario, con personal del 107, acudió al lugar para asistir al propietario de la vivienda, aparentemente sin heridas graves.

