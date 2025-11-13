Beach Volley: la entrerriana Ana Gallay inicia el Mundial como entrenadora

La nogoyaense viajó como entrenadora de la dupla femenina integrada por Morena Abdala y Bárbara Churín.

La entrerriana Ana María Gallay tendrá desde el sábado uno de sus primeros grandes desafíos como entrenadora: la dupla conformada por Bárbara Churín y Morena Abdala participará del Mundial de Beach Volley, a disputarse en Adelaida, Australia, hasta el 23 de noviembre.

Con experiencia en tres Juegos Olímpicos (Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020+1) como jugadora y una importante trayectoria en el circuito mundial, Gallay afrontará la cita ecuménica desde otro rol, como entrenadora de una de las tres duplas que representará a la Argentina

Las chicas argentinas serán parte del Grupo H y se medirán contra las duplas alemanas de Müller/Tillmann -sus rivales en el debut, el 15 de noviembre- y Bock/Lippmann, además de las puertorriqueñas González/Navas.

Dos duplas masculinas:

Los hermanos Tomás y Nicolás Capogrosso integran el Grupo K junto a los alemanes Ehlers/Wickler, los canadienses Schachter/Pickett y los mozambiqueños Mondlane/Mungoi, que serán sus rivales en el debut, el sábado 15.

Por otro lado, el dúo de Bautista Amieva y Maciel Bueno forma parte del Grupo D junto a los alemanes Henning/Wüst, contra quienes harán su estreno el viernes 14. Además, se verán las caras contra los brasileros Evandro/Arthur Lanci y los nicaragüenses Mora/López.