Lionel Scaloni habló del entrerriano “Licha” Martínez: “Necesitamos ver cómo está”

En conferencia de prensa, el DT de la selección argentina se refirió a la recuperación del gualeyo.

La reciente recuperación del entrerriano Lisandro Martínez y su presencia –a último momento– en la convocatoria de la selección argentina de fútbol para el amistoso con Angola fue motivo de consulta en la conferencia de prensa que brindó este jueves el entrenador Lionel Scaloni.

“Lisandro (Martínez) en principio no iba a estar convocado, lógicamente, porque no viene jugando en su equipo. Pero es un chico que necesitamos ver cómo está. En el grupo está muy bien y lo tenemos muy considerado”, comentó el DT en Luanda sobre el defensor que tuvo que ser operado de una rotura de ligamentos cruzados.

“Esto es un espaldarazo para que pueda desarrollar estos meses que vienen de la mejor manera para ver si recupera el nivel que todos queremos y poder pelear por estar con nosotros”, agregó el Gringo sobre el futbolista del Manchester United que se formó en Urquiza y Libertad de Gualeguay.

Por otra parte, habló de la ausencia obligada de Franco Mastantuono y su deseo de acompañar al equipo en España. “Franco estaba en la prelista, pero después nos comunicaron el problema que tenía en el pubis. Él nos dijo que quería estar con nosotros y bienvenido sea. Estamos abiertos a estas cosas. Nos gusta que quieran estar y no demandaba un viaje muy largo”, indicó.

En cuanto a las modificaciones en la nómina original, Scaloni manifestó: "Las bajas de la lista las reemplazamos con chicos que estábamos siguiendo y que podían tener la oportunidad. Nos sirve para verlos y poder reconfirmar lo que pensábamos, que nos pueden aportar".

Además habló de la formación que tiene en mente para este viernes: "El equipo lo tengo decidido, va a ser un equipo totalmente de confianza, que ha jugado mucho junto. Muchos campeones del mundo estarán adentro de la cancha, y la gente podrá disfrutar".

En cuanto a Angola, el DT bicampeón de América y campeón del mundo en Qatar 2022 expresó: "Se jugará un partido contra un rival que no se ha clasificado (al Mundial) pero ha hecho cosas buenas, un gran último partido ante Camerún. Tiene buenos futbolistas. Esperemos que el público disfrute, estamos ante un partido importante para Angola por el aniversario de su independencia".

Sobre la presencia del astro Lionel Messi, el coach dijo: "Messi en principio va a jugar, no sé cuántos minutos, luego se verá; la gente lo va a poder ver".

Y valoró las ganas de los jugadores de estar en Luanda. "Nos gusta que los chicos quieran estar, este es un viaje largo. Conozco a los jugadores de Angola, tienen conocidos en ligas europeas y uno por uno son buenos individualmente; si funcionan como equipo pueden poner dificultades", señaló.

Y agregó: "En el fútbol la superioridad hay que plasmarla en cancha, por eso intentaremos hacerlo de la mejor manera mañana, para eso vinimos. Angola tiene buenos jugadores en ataque, centrales altos con buen juego aéreo; todas las selecciones tienen fortalezas y puntos débiles".

Sobre la renovación de la selección argentina, Scaloni indicó: "Muchos de nuestros jugadores se juegan que los podamos ver y estar en la lista mundialista. No hay nada que regalar, intentaremos hacer un buen partido controlando a nuestra manera".