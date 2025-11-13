Violenta pelea por el robo de una gallina en Paraná terminó con dos heridas y una detenida

Una pelea entre vecinas en el barrio Bajada Grande de Paraná terminó este jueves con dos mujeres heridas y una detenida, en un violento episodio que se desencadenó por el presunto robo de una gallina.

El hecho ocurrió en una calle pública sin nombre, ubicada entre las calles 1282 y 1284. Allí, un llamado de emergencia alertó sobre una riña entre varias mujeres. Cuando la policía llegó al lugar, encontró a dos de ellas con lesiones de arma blanca, quienes habían sido trasladadas minutos antes al Hospital Domagk por un vecino.

De acuerdo con los testimonios recogidos por la Policía, el enfrentamiento respondió a un conflicto de larga data entre las protagonistas, que esta vez escaló abruptamente tras la acusación por la sustracción del animal. En medio de la disputa, la hija de una de las implicadas intervino para defender a su madre y comenzó a atacar a las otras dos con un elemento punzante.

Un registro fílmico del incidente permitió identificar de inmediato a la agresora, quien fue aprehendida en el lugar. La fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación, Dra. Huerto Felgueres, ordenó su detención y posterior traslado a la Alcaldía de Tribunales, luego de ser sometida a los controles médicos correspondientes.