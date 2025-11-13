Fútbol: Argentina tuvo una multitudinaria práctica a puertas abiertas en España

Con la presencia del entrerriano Marcos Senesi, el seleccionado argentino de fútbol entrenó este jueves ante miles de hinchas en una práctica a puertas abiertas previo a su viaje a Angola, donde este viernes disputará su último amistoso de 2025. El ensayo fue en el estadio Manuel Martínez Valero, en Elche y contó con la presencia de más de 20.000 fanáticos de la Albiceleste.

Por lo que se pudo observar en este entrenamiento, Scaloni hizo que sus jugadores realizaran movimientos tácticos de 11 contra 11 durante unos pocos minutos, en los que se hizo énfasis en la salida por abajo. Luego se practicó la pelota parada y concluyó con un ensayo formal entre los grupos.

La probable formación del elenco argentino para este viernes: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero o el concordiense Marcos Senesi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso o Nicolás Paz; Thiago Almada, Lionel Messi, Lautaro Martínez.

Argentina disputará su último partido del 2025 este viernes, cuando visite a su par de Angola a partir de las 13 en el Estadio 11 de Noviembre de la ciudad de Luanda, que tiene capacidad para 48.500 espectadores.

Los dirigidos por Lionel Scaloni buscarán cerrar el año con una buena actuación, en la previa de un 2026 que será clave ya que disputarán la Finalissima ante España en marzo y el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México entre junio y julio.