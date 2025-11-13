Unión de Santa Fe emitió un comunicado tras el allanamiento a Cristian Tarragona

El domicilio del delantero Tatengue en Alto Verde fue allanado en el marco de una investigación internacional.

Un allanamiento en el domicilio del exPatronato Cristian Tarragona sacudió este jueves la tranquilidad en el mundo de Unión de Santa Fe. El procedimiento judicial se dio en el marco de una investigación internacional sobre pornografía infantil denominada como “Escudos para la niñez” y la llevó adelante Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la sección Trata de Personas.

El operativo por presunto grooming se realizó en una vivienda ubicada en la Manzana 7 de Alto Verde, propiedad de Tarragona. En el lugar también residen familiares del jugador. Ante esta situación, Unión realizó un posteo con un breve comunicado buscando esclarecer los hechos.

“El Club Atlético Unión informa que en la mañana de hoy se llevó adelante un procedimiento judicial en el domicilio familiar del jugador Cristian Tarragona. El operativo —que -que tuvo como objetivo la verificación técnica de un dispositivo electrónico (router) - se desarrolló con total normalidad”, asegura el club.

A su vez, Unión afirma que: “Tanto el jugador como su familia mostraron plena predisposición y colaboración con las autoridades intervinientes”.

Y agrega: “Desde la institución destacamos la actitud responsable y transparente del futbolista y asimismo, según manifestaron las autoridades presentes, tanto por la forma en que se desarrolló el procedimiento como por los motivos del mismo, la situación no reviste reviste gravedad para el jugad1or”.

En el cierre, despeja dudas sobre alguna imputación al jugador o a sus familiares: “Además no existe ninguna medida de restricción ni imputación respecto del jugador ni de ningún integrante de su familia”.