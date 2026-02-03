El entrerriano “Licha” Martínez y su mensaje a Maher Carrizo: “Ajax es una escuela de fútbol”

El entrerriano Lisandro Martínez le envió un mensaje de bienvenida al futbolista Maher Carrizo por su llegada al Ajax de los Países Bajos. Es que el gualeyo jugó en el equipo neerlandés hasta 2022, luego de su fructífera irrupción en Defensa y Justicia y previo a su pase al Manchester United.

"Felicitaciones por este gran paso en tu carrera, sin duda de que esto va a ser un antes y un después. Para mí, como siempre digo, Ajax es una escuela de fútbol y te va a dar las herramientas para que vos te puedas desarrollar como futbolista y como persona y eso es muy importante. Muy feliz de que haya otro argentino en Ajax. Eso es lo mejor, disfrutalo y sé feliz", le dijo el defensor de la selección argentina.

Maher Carrizo en su presentación en el Ajax.

El delantero formado en Vélez Sarsfield le respondió a Licha en su presentación: "Quiero agradecerle, me pone muy feliz ese mensaje, me da la confianza para llegar de la mejor manera al club". Y se mostró “muy feliz” por su llegada al elenco europeo: "Esto es un orgullo para mí y mi familia. Estoy muy contento de estar en un club tan grande como Ajax y cuando surgió no dudé en venir". Además, trazó: "Quiero ayudar a los chicos, mis compañeros y ganar títulos con Ajax, que es lo más importante".

Los neerlandeses también le preguntaron sobre su experiencia con Lionel Messi, a quien conoció en 2025 al incorporarse desde la Sub 20 a los entrenamientos con la selección mayor: "No tengo palabras para decirlo, una gran persona, a los más chicos cuando nos tocó subir siempre nos recibió muy bien".