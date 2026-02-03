La UCR Colón pide intervención a la Justicia por las sospechas de corrupción en la CARU

La delegación argentina ante la CARU está sospechada de corrupción, pero también blindada desde las esferas del gobierno.

La Unión Cívica Radical de Colón se expresó este lunes sobre las sospechas de corrupción que rodean a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). Por el momento ha sido la única expresión política-institucional que se ha manifestado públicamente reprochando las sospechas de corrupción en el organismo.

Por el momento, prevalece el blindaje ante la delegación argentina en la CARU, en una evidente doble vara inadmisible para la cultura democrática y republicana.

El comunicado

La Unión Cívica Radical de Colón, fiel a sus principios republicanos y al compromiso histórico con la transparencia en la gestión pública, manifiesta su profunda preocupación ante la información y la denuncia pública vinculada a presuntos gastos exorbitantes realizados por integrantes de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).

Frente a hechos de esta naturaleza, que afectan la confianza ciudadana y ponen en cuestión el uso responsable de los recursos públicos, este partido exige la inmediata intervención de la Justicia para esclarecer la situación con la celeridad que el caso requiere.

En un momento histórico en el que la demora en la investigación equivale a la ausencia de justicia, resulta indispensable actuar con firmeza y sin dilaciones. La transparencia no admite excepciones ni contemplaciones según la identidad política de los involucrados. Toda conducta que pueda constituir un acto de opacidad o irregularidad debe ser investigada y, de corresponder, sancionada.

La UCR Colón no es ni será cómplice de nadie. Nuestro compromiso es y seguirá siendo con la República, la ética pública y el respeto irrestricto a la ley.

Marcelo Fabián Gallay

Presidente Comité Colón