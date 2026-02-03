Banfield derrotó a Estudiantes de Río Cuarto y conoció la victoria en el Torneo Apertura

El Taladro le ganó 2 a 1 al León del Imperio, dirigido por Iván Delfino.

Banfield venció 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto este martes en el estadio Florencio Sola por la 3ª fecha de la Zona B del Torneo Apertura y celebró su primera victoria de la temporada en la Liga Profesional de Fútbol.

El Taladro tomó la iniciativa ante su gente, pero desaprovechó un tiro libre a favor y el elenco cordobés golpeó primero. A los 14 minutos, tras una contra, Tomás González remató, la pelota pegó en el palo y el rebote lo capitalizó Martín Garnerone.

En el complemento Banfield reaccionó y a los 57 minutos Mauro Méndez asistió a Lautaro Gómez, que la puso a colocar.

En el final el conjunto local buscó el segundo tanto y se encontró con una férrea defensa del conjunto cordobés. Hasta que, a los 88 minutos, Mauro Méndez convirtió el segundo, que fue confirmado a instancias del VAR ya que primero había sido anulado por una posición adelantada.

Con este triunfo Banfield se ubica en el octavo puesto y Estudiantes de Río Cuarto en el 14º, señala Infobae.

En la próxima fecha Banfield visitará a Belgrano el sábado desde las 22.15. Mientras que Estudiantes de Río Cuarto recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza, el lunes a partir de las 21.30.