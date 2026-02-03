Deportivo Riestra será local en el “Nuevo Gasómetro” por la Copa Sudamericana

Deportivo Riestra hará local en el Nuevo Gasómetro de San Lorenzo de Almagro en la Copa Sudamericana. Este martes se supo del acuerdo entre ambas instituciones para el alquiler del estadio Pedro Bidegain, donde el Malevo disputará sus partidos como local en la fase de grupos, que comenzará en la semana del 8 de abril.

Si bien la información ya circulaba desde hacía varios días, la operación quedó confirmada oficialmente durante la última reunión de Comisión Directiva del club Azulgrana, realizada este lunes en el Polideportivo Roberto Pando, con presencia de socios y transmisión en vivo a través de la plataforma ADN Azulgrana.

Allí se aprobaron los términos del convenio que habilita a Riestra a utilizar el Nuevo Gasómetro en el plano internacional.

Según detalló el secretario del club, Martín Saiz, San Lorenzo cobrará 135 millones de pesos en efectivo por el alquiler del estadio, cifra correspondiente a los tres partidos que Riestra jugará como local durante la fase de grupos.

Además, el acuerdo establece que cualquier sanción, incidente o conflicto que pudiera surgir durante esos encuentros será responsabilidad exclusiva del club visitante, quedando el Ciclón exento de penalizaciones deportivas o económicas.

La decisión de Deportivo Riestra de mudar su localía responde a una cuestión reglamentaria. El estadio Guillermo Laza no cumple con los requisitos mínimos de infraestructura exigidos por la Conmebol para la disputa de competencias internacionales, lo que obligó al club a buscar una alternativa habilitada para la Sudamericana.

En ese contexto, el Nuevo Gasómetro apareció como una solución lógica y práctica, no solo por su capacidad y condiciones, sino también por la cercanía geográfica: ambos estadios están separados por apenas 400 metros, cruzando la avenida Varela, informa NA.

Para San Lorenzo, el acuerdo representa un ingreso extra en un momento económico sensible, sin interferir con su calendario deportivo, y es considerado por la dirigencia como una oportunidad para fortalecer las arcas del club mientras también afronta su propia participación en la Copa Sudamericana.