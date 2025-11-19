El septeto de Nacho Moze presentará su nuevo disco en un concierto al aire libre

El baterista y compositor Nacho Moze encabezará este viernes 21 de noviembre, a las 21, la presentación en vivo de su nuevo trabajo discográfico, El carnaval no es joda. El encuentro tendrá lugar en la esquina de Villaguay y Perón, en la ciudad de Paraná, en un evento abierto al público con contribución voluntaria que incluirá sorteos. La propuesta busca acercar la música en formato de septeto a un espacio barrial, con el objetivo de compartir una obra que retoma tradiciones rítmicas de la región y las reinterpreta desde el lenguaje del jazz.

El concierto se desarrollará al aire libre y contará con la participación de los siete músicos que integran la formación. Además de Moze en batería, composición y arreglos, el septeto está integrado por Fidel Makon en trompeta, Augusto Noel en saxo alto, Marcelo Lanouguere en saxo tenor, Gonzo Pérez en trombón, Agus Spina en piano y Walter Flores en contrabajo.

Este es el segundo disco de Moze y se inscribe en un proceso de búsqueda artística que el músico desarrolla desde hace años, en el que mezcla su formación en jazz con referencias a los ecos de su niñez en el barrio. El material, según detalla el equipo artístico, parte de una lectura más amplia sobre las tradiciones populares y los aportes de las culturas africanas esclavizadas que formaron parte constitutiva de la música rioplatense. Desde ese enfoque, el disco dialoga con la historia del carnaval como un espacio de resistencia, comunión y catarsis.

En la previa del concierto, Moze explicó que la intención de esta presentación es acercar la obra al público en un formato directo, sin intermediaciones, y recuperar el espíritu colectivo que inspiró gran parte de la composición del disco. En ese sentido, el músico sostuvo que la propuesta apunta a generar un ámbito donde vecinos, artistas y público general puedan compartir la experiencia de escuchar música en vivo en un espacio cotidiano de la ciudad.

La actividad forma parte de una serie de presentaciones que el septeto realizará para difundir El carnaval no es joda en distintas localidades de la región.