No creo que haga falta y nadie me llamó para hacerlo, pero banco y admiro a Ferny Kosiak, a su obra en general y a la del temita en particular. El concepto de originalidad atrasa, por lo menos desde la irrupción de las vanguardias estéticas. Existe la resemantización, el mash up, la tergiversación (teléfono Dadá, Situacionismo, Fluxus y un largo etc.) y todo el mundo del arte contemporáneo. Y, por si fuera poco, todo lo que se armó ya es como una obra extra: una performance artística que me recuerda a cuando Peralta Ramos se comió y chupó su Beca Guggenheim con los amigos en el Hotel Alvear. Las reglas están para torcerlas; si no, ¿de qué se trata el arte?

(*): dibujante y humorista gráfico de ANÁLISIS.