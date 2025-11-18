Un incendio arrasó un galpón avícola con más de 38.000 pollos cerca de Federal

Un incendio de grandes proporciones destruyó este mediodía un galpón con pollos perteneciente a la empresa EFS Agro, ubicada en el kilómetro 166 de la Ruta Nacional 127, en el ingreso a Federal. El episodio ocurrió alrededor de las 12:20, cuando personal policial observó una densa cortina de humo en la zona y se dirigió al lugar para verificar la situación.

Al arribar, constataron que el galpón número tres, de 15 por 150 metros, se encontraba completamente consumido por las llamas, constatándose la pérdida total de 38.000 pollos, según confirmaron fuentes policiales a Elonce.

El incendio “aparentemente se originó por un desperfecto eléctrico en el galpón”. De todos modos, las causas deberán ser determinadas con precisión mediante las pericias correspondientes.

El fuego causó únicamente daños materiales y no se registraron personas lesionadas.

Trabajo de bomberos y personal policial

Dotaciones de Bomberos Voluntarios de Federal y Sauce de Luna trabajaron intensamente para controlar las llamas y evitar la propagación del fuego hacia otras instalaciones del predio. Las tareas demandaron varios minutos debido al colapso estructural del galpón siniestrado.