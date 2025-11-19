“Hay que ponerse el guardapolvo para empezar a trabajar y ganar”, dijo Werner

Mariano Werner transitó un 2025 complicado en el TC y ya planifica el año que viene.

El paranaense Mariano Werner se acostumbró a ganar carreras y pelear los campeonatos en el Turismo Carretera. Sin embargo, el tres veces campeón no tiene un buen año desde lo deportivo: solo una victoria (en Córdoba), cinco deserciones (Viedma, Posadas, San Juan, San Luis y Toay) y cambios de motoristas (Agut, Fernández y Pianca).

El fin de semana pasado, se mostraba como el máximo candidato a llevarse la victoria tras una clasificación donde le sacó 0.350 segundos a su escolta, Marcelo Agrelo. Luego dominó y neutralizó en la serie a Valentín Aguirre y se alistó para largar en el mejor cajón.

Al cabo de 13 vueltas, le sacaba casi dos segundos a Christian Ledesma y manejaba con tranquilidad, pero una nueva rotura en el motor preparado por Guillermo Pianca lo dejó afuera, señala Campeones.

“Hoy no somos los campeones de años anteriores, nos tenemos que sacar ese suéter y volvernos a poner el guardapolvo para empezar a trabajar y ganar”, expresó sobre la situación en la que se encuentra el conjunto.

Aun su futuro es incierto, tanto en la conformación de su equipo, el motorista que lo acompañará y en la construcción de un nuevo auto: “Tengo definiciones, con charlas pendientes. Está Marcelo Occhionero que siempre me ayudó y estuvo conmigo todos estos años. Me baso en el grupo de sponsors, sin perder los pilares fundamentales de equipo y mejorando lo que este año no fue suficiente”.

Además, agregó: “Valoro a Pianca por la pasión que ha tenido este tiempo, agarró una bola caliente en Buenos Aires. Con los hermanos Riva tengo charlas y desde 2018 me han ayudado. Dependerá de los resultados que arrojen las pruebas en diciembre”.