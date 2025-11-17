Roncaglia y Casaretto se cruzaron en redes por la compra de patrulleros

El exdiputado nacional Marcelo Casaretto (PJ) cuestionó al ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, al afirmar que la compra de nuevos patrulleros se financió mediante un crédito del Banco de Entre Ríos y no con inversión propia. La réplica del ministro llegó de inmediato a través de una historia en Instagram, donde defendió la transparencia del proceso y aseguró que todos los móviles adquiridos fueron destinados exclusivamente a la Policía para reforzar la seguridad en la provincia.

“El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, dice que los nuevos patrulleros se compraron con un crédito del Banco de Entre Ríos. Nada es inversión genuina, todo es endeudamiento para los entrerrianos”, lanzó el exdiputado nacional.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, Roncaglia le respondió sin nombrarlo. “Garcas fracasados, sí, se gestionó un crédito para comprar patrulleros para la Policía de Entre Ríos, si no era imposible, se hizo todo legalmente, nadie se robó un peso, todo se invirtió en la compra de 48 patrulleros y fueron entregados a la policía, ninguno a la política, ninguno a los jefes, todos para cuidar a los entrerrianos. Ahora, me pregunto, siempre se hizo así o somos los que primero lo hicimos, hacer todo transparente y por eso critican? Eso duele. no? No importa, muchos deben aprender cómo se gestiona el dinero público que pertenece a la gente, no a los administradores”, publicó el titular del Ministerio de Seguridad.

Hace una semana, el Gobierno provincial presentó los 48 nuevos patrulleros en un acto encabezado por el gobernador Rogelio Frigerio en Plaza Mansilla, acompañado por el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia. Durante el evento se destacó una inversión estimada en $2.000 millones.

En esa ocasión, Roncaglia expresó su “felicidad y orgullo” por poder reforzar el sistema de seguridad provincial, subrayando que la incorporación de vehículos también busca mejorar las condiciones de trabajo de los policías, quienes enfrentan tareas complejas a diario.

El ministro destacó que la inversión refleja el respaldo del Poder Ejecutivo y valoró el esfuerzo realizado en el proceso de licitación. “Estas 48 camionetas son una herramienta más para el Policía y para brindar más seguridad. Queremos una policía fortalecida, humana, solidaria, cerca del ciudadano, con mucha empatía, pero fuerte ante el delito", cerró.