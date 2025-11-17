Obras, vivienda e inversión privada: los ejes de una nueva reunión de Gabinete encabezada por Frigerio

El gobernador Rogelio Frigerio presidió este lunes una nueva reunión de gabinete que se realizó en las instalaciones de Mirador Tec, un espacio considerado emblemático por su creciente uso y su vinculación con la inversión privada y las acciones del gobierno provincial.

Tras la reunión de la que participaron la vicegobernadora Alicia Aluani, ministros y secretarios del Poder Ejecutivo; el vocero fue el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, quien destacó la importancia del espacio elegido. "Es la primera vez que nos reunimos acá como gabinete, en un lugar emblemático que hoy tiene un uso masivo, sobre todo vinculado a la inversión privada y a acciones del gobierno", señaló.

Hein definió el encuentro como "altamente positivo", especialmente en un contexto en el que la gestión provincial se aproxima a cumplir dos años. "Se hace un repaso de las áreas y se va determinando, próximo al 10 de diciembre, el trabajo que se ha hecho en estos últimos 24 meses. El gobernador ha sido claro y se está generando un lineamiento de cara a lo que fue y a lo que es hoy", afirmó.

Asimismo, destacó las expectativas para la segunda mitad del mandato. "Nos quedan dos años por delante que van a ser muy positivos y dinámicos, con respecto a mostrar una provincia distinta", expresó.

Entre los temas abordados, mencionó la continuidad de obras sensibles para la ciudadanía, como las del Hospital Bicentenario, y las acciones tomadas tras el reciente incendio en otro centro de salud. También se analizaron problemáticas vinculadas a la vivienda.

Hein adelantó que el gobierno está definiendo los detalles para convocar una mesa de trabajo destinada a fortalecer la inversión privada en conjunto con el Estado. "Estamos determinando detalles para llevar este tema a una mesa de trabajo, y entre ambas partes encontrar una solución a una problemática que aqueja hace años", explicó.

En ese sentido, valoró la decisión política del gobernador de abrir el juego a la participación privada. "El gobernador está ampliando el espectro para que el sector privado también sea parte de la solución, con un Estado ágil y dinámico. Ahí comienza el rol de la Legislatura, que debe generar herramientas para que el Estado deje de ser una máquina de impedir", sostuvo.

El titular de la Cámara de Diputados también informó sobre la agenda legislativa de la semana. Indicó que este martes se llevará adelante una sesión especial, mientras que el miércoles se tratará el proyecto de presupuesto en sesión ordinaria. "Dándole media sanción, si todo avanza según lo hablado la semana pasada en comisión", anticipó.

Finalmente, subrayó el trabajo de modernización normativa que se está realizando desde la Legislatura. "Estamos trabajando en leyes más flexibles para que el sector privado encuentre el nicho para invertir en la provincia. La Legislatura tiene que estar a la altura para actualizar leyes que tienen más de 40 o 50 años, porque el mundo ha cambiado muchísimo. En ese sentido estamos trabajando para darle más herramientas al gobernador", concluyó.