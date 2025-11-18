Se presenta en Santa Fe una obra que aborda los vínculos y secretos familiares

La obra "Dos días y un epílogo" llegará este viernes 21 de noviembre, a las 21, a la Sala Cervantes del Centro Cultural ATE Casa España, ubicado en Rivadavia 2871, en la ciudad de Santa Fe. El equipo artístico señala que la propuesta busca dar forma escénica a una historia marcada por recuerdos persistentes, vínculos familiares complejos y una serie de situaciones domésticas con elementos cercanos al sueño.

La historia fue escrita por Edgardo Dib, se sitúa a mediados de los años setenta y gira en torno a dos hermanas mayores. Bianca regresa a la casa familiar, conocida como La Casa de las Rosas, donde vive Renata. A partir de ese reencuentro, la trama se desarrolla durante una serie de charlas matutinas que se van encadenando entre desayunos, revistas de la época y fragmentos de memoria que resurgen sin aviso. Mientras ambas intentan restituir una convivencia, una misteriosa construcción o demolición avanza detrás de la medianera, algo que aporta una tensión que nunca termina de explicarse del todo.

La cotidianidad de las protagonistas se ve permeada por las lecturas de revistas como Para Ti, Gente y Radiolandia, publicaciones referidas a figuras del cine y la televisión. A esto se suma la presencia de un circo que no se sabe cuándo llegó y que ofrece funciones cada noche.

La puesta tiene una duración de 70 minutos.

El elenco está integrado por Luchi Gaido y Silvana Montemurri, responsables de dar vida a Bianca y Renata. La escenoplástica está a cargo de Lucas Ruscitti y Federico Tobe, mientras que el diseño y la realización de vestuario corresponden a Osvaldo Pettinari. El universo sonoro fue creado por Juan Candioti; el programa de mano, por Alejandrina Echarte; y el diseño de planta y el plan de luces estuvieron a cargo de Rubén Von Der Thüsen.

Las anticipadas se pueden adquirir en ATE Social (Rivadavia esquina Hipólito Yrigoyen) hasta el viernes de 8 a 15:30, a un costo de $14.000, o 2 horas previas a cada función en boletería del teatro, a $16.000. Para jubilados, estudiantes y afiliados/as el precio será de $10.000.