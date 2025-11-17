Clausuraron un geriátrico que funcionaba sin habilitación en San Benito

La faja de clausura en una residencia geriátrica privada de San Benito fue colocada este lunes.

La determinación se adoptó tras constatar que no contaba con la habilitación obligatoria para funcionar y fue ejecutada por el Juzgado de Faltas, junto a la Unidad de Adultos Mayores de la Secretaría de Salud de la provincia.

Durante la primera inspección, se encontraron ocho adultos mayores en un inmueble que no reunía las condiciones de habitabilidad y seguridad. Los familiares fueron notificados y procedieron a su retiro y reubicación dentro del plazo acordado.

La jueza de Faltas, Miriam Deharbe, confirmó que la colocación de la faja de clausura se realizó a las 11:30 de este lunes: “El procedimiento fue ordenado debido a que el responsable del lugar no cumplió con los requerimientos formulados en instancias previas”. Además, señaló que la decisión fue adoptada con base en el informe técnico elaborado por Carina Zapata, directora de Obras Privadas Municipal y las observaciones efectuadas in situ por la Coordinadora de Adultos Mayores, dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia”.

“Desde el municipio se recuerda que toda residencia geriátrica debe contar con habilitación previa al inicio de actividades y cumplir con las condiciones establecidas por la normativa vigente para garantizar el cuidado y los derechos de nuestros adultos mayores”, remarcaron desde la comuna.