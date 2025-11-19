Selva Almada y Rusi Millán Pastori llegan a Paraná para protagonizar una noche de poesía y música

Este sábado 22 de noviembre, a las 21, la escritora entrerriana Selva Almada y el músico y realizador audiovisual Rusi Millán Pastori presentarán en la capital entrerriana "El Enriedo", una propuesta de lectura en vivo y canciones inspiradas en el repertorio litoraleño. El encuentro tendrá lugar en la Sala Metamorfosis de Casa Boulevard, ubicada en Ituzaingó 80, con la intención de acercar al público a la obra de poetas de la región. La actividad cuenta con el acompañamiento del Instituto Nacional del Teatro y el Feicac.

La propuesta surge de la idea de repasar a autores del litoral mediante una lectura en conjunto. Durante la noche se podrán escuchar textos de Zelarayán, Zamarripa, Veiravé, Figueroa, Madariaga y Vallejos, seleccionados por Almada para conformar un recorrido que ponga en primer plano voces que marcaron distintos momentos de la poesía regional. La lectura será acompañada por composiciones de Millán Pastori.

El espectáculo se apoya en la trayectoria de Almada, una de las escritoras argentinas con mayor proyección internacional en el último tiempo. Autora de novelas, cuentos, crónicas y libros para infancia, su obra fue traducida a varios idiomas y llevada al cine y al teatro. Entre sus títulos más famosos se encuentran El viento que arrasa, Chicas muertas y No es un río.

Millán Pastori, además de su trabajo como músico, se destaca como director de fotografía formado en la Enerc, con participación en distintas producciones audiovisuales y una obra poética que también lo llevó a presentarse en ciclos literarios de la región.

Las entradas generales tienen un valor de $15.000, mientras que las anticipadas pueden adquirirse a $12.000.