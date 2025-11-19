Una semana con propuestas culturales en toda la provincia

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos dio a conocer la agenda semanal que se desarrollará desde el miércoles 19 de noviembre en distintos puntos de la provincia. Las actividades están destinadas a público de todas las edades y buscan promover el encuentro, el acceso a la cultura y la puesta en valor de la identidad entrerriana. La programación, que tendrá lugar en museos, salas, plazas y centros culturales, incluye presentaciones de libros, espectáculos, talleres, ferias y recorridos guiados, entre otras propuestas.

Programación

MIÉRCOLES 19

9:30 a 15:30 - Jornada "El sello del buen diseño en Entre Ríos y Argentina". La Nube - Polo Tecnológico (Concepción del Uruguay). Participa Industrias Culturales y Creativas.

9:45 - Derechos Torcidos, espectáculo por el Día Mundial de las Infancias. La Vieja Usina (Matorras 861, Paraná). Segunda función: 11.

12 - Presentación de la 2º Fiesta Regional del Algarrobo. Museo Casa de Gobierno.

19 - Presentación del libro Cartas para cuando ya sea demasiado tarde. Biblioteca Provincial.

JUEVES 20

8:30 a 14 - Programa ER con Vos. Plaza Libertad (Rosario del Tala). 9:00 a 12 – Taller inmersivo de Design Thinking. Semana Global del Emprendedor. Mirador TEC (Matorras 861, Paraná). Participa Industrias Culturales y Creativas.

12 - Inauguración de la Cinemateca de Entre Ríos. Edificio del Mirador TEC. Organiza IAAER.

16 a 21 - Feria de Emprendedores. Plaza Carbó (Paraná). Interviene Industrias Culturales y Creativas.

20 - Relatos de Sofá. Casa de la Cultura de Entre Ríos. Música con Sol Palacios y Soraya Jacob.

20 - Inauguración y entrega de certificados del 62° Salón Provincial de Artes Visuales. Museo Provincial de Bellas Artes (Buenos Aires 355, Paraná).

21 - Nada es lo que parece! Teatro en La Vieja Usina.

VIERNES 21

21 - Encanto de Mujeres, música en vivo. Casa de la Cultura de Entre Ríos.

Otras actividades

AURA - Muestra Perú al Final. Martes y miércoles de 9 a 12:30; jueves, viernes y sábados de 17 a 20.

Archivo General de Entre Ríos - muestra "Viaje al pasado ferroviario de Entre Ríos". Lunes a viernes de 7:30 a 13.

Museo y Mercado de Artesanías - proyecto Cruce. Martes a viernes de 8 a 12.

Museo Provincial de la Imagen - recorridos guiados. Martes a viernes de 9 a 12 y de 17 a 19; sábado de 9 a 12 y de 17 a 20.

Museo Histórico de Entre Ríos - martes a viernes de 8 a 13 y de 15 a 20; sábados de 9 a 12 y de 17 a 20; domingos y feriados de 9 a 12.

Museo Hogar Escuela Eva Perón - visitas guiadas todos los días de 8 a 14, con acceso a túneles.

Museo Antonio Serrano - martes a viernes de 8 a 12 y de 15 a 19; sábados de 9 a 13 y de 15 a 19; domingos y feriados de 10 a 13.

Museo Molino Forclaz - visitas guiadas martes a viernes de 9 a 13; sábado y domingo de 9 a 16. Visita guiada teatralizada el sábado a las 19.