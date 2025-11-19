No hay clases en las facultades de la UNER por medidas de fuerzas del personal no-docente

La medida fue resuelta en Plenario de la Federación Argentina de los Trabajadores de las Universidades Nacionales (Fatun) y adhirió el gremio que nuclea a los nodocentes entrerrianos, la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Apuner). La medida es en reclamo de la urgente implementación de la Ley de Financiamiento Universitario. UNER permanecerá cerrada.

“La situación es insostenible: sin presupuesto real se pone en riesgo el funcionamiento de todo el sistema universitario”, sostuvo la Fatun al anunciar el paro y otras medidas resueltas en Plenario de secretarios y secretarias generales, Consejo Directivo y Mesa Ejecutiva.

En declaraciones reproducidas por ApfDigital: “Por eso, sin concurrencia a los lugares de trabajo, exigimos lo que por ley corresponde: ¡Aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario!”, remarcó. A la vez afirmó: “Paramos en defensa de la Universidad Pública y de nuestros derechos como trabajadoras y trabajadores nodocentes”.

Otras resoluciones que tomó el Plenario son:

-Implementar acciones de visibilización el 20 de noviembre por la Gratuidad de la Educación Superior, con el conjunto de las organizaciones que integran la comunidad universitaria.

-El próximo 2 de diciembre convocatoria a Plenario de Secretarios/as Generales, Consejo Directivo y Mesa Ejecutiva, para evaluar el resultado de las medidas implementadas y las acciones a definir.

-Efectuar las acciones judiciales que correspondan a definir por la Mesa Ejecutiva para la aplicación de la LFU, en función de los resultados del Plan de Acción.

-Gestionar las actuaciones necesarias ante el Frente Sindical, el CIN, y la FUA de definir las acciones conjuntas que se puedan abordar oportunamente en defensa de las Universidades Públicas, Gratuitas, de calidad, con salarios dignos.