Los tarjeteros serán incorporados al sistema estacionamiento medido en Paraná

Tarjeteros concentraron este martes frente a la Municipalidad de Paraná para exigir garantías laborales ante el avance del nuevo sistema de estacionamiento medido. La protesta, que se desarrolló en la Plaza 1° de Mayo, se originó luego de que trascendiera un pliego técnico en el que -según denunciaron- no figuraba su inclusión como parte del esquema operativo. Reclamaron una respuesta urgente para evitar quedar fuera de sus puestos de trabajo.

Los trabajadores señalaron que más de 180 familias dependen del ingreso diario que genera la actividad. “Queremos trabajar y necesitamos una respuesta firme porque no alcanza con palabras y ya estamos cansados”, planteó Reina Godoy en diálogo con Elonce. Agregó que muchos de los tarjeteros superan los 50 años y tendrían grandes dificultades para acceder a otro empleo.

En la misma línea, Juan José Mangona remarcó que existe preocupación por los rumores de que el nuevo sistema podría implementarse sin contemplar el rol de los tarjeteros. “Si el pliego se aprueba así como está, quedaríamos todos sin trabajo. Tenemos hijos para darles de comer, hay quienes pagan alquiler, otros tienen problemas de salud graves y viven al día”, sostuvo.

De tarjeteros a "auxiliares fiscalizadores"

Durante la protesta, dos delegadas -Karina Martínez y Tamara Berales- fueron recibidas por la intendenta Rosario Romero. Tras el encuentro, confirmaron que el Ejecutivo municipal garantizó que los tarjeteros serán incorporados formalmente al nuevo sistema de estacionamiento medido.

“Romero comprometió a avanzar en la presentación de una ordenanza que contemple la figura del trabajador tarjetero; y nos aseguró que el sistema deberá implementarse con los trabajadores incluidos en el esquema”, explicó Berales.

La propuesta oficial de la Municipalidad de Paraná apunta a que los tarjeteros actúen como "auxiliares fiscalizadores", rol que permitirá su continuidad laboral dentro de la nueva estructura del estacionamiento medido.