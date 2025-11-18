Tras la suspensión por lluvia, se pone al día la Liga Paranaense de Fútbol

Patronato es el líder de la Copa Clausura de la LPF y visitará a Peñarol este miércoles.

La Copa Clausura de la Liga Paranaense de Fútbol entró en etapa de definiciones y este miércoles se jugará un capítulo decisivo. La fecha 14 del certamen de Primera División masculina será la penúltima jornada, con varios equipos pelando a la caza de Patronato, el líder indiscutido.

El grueso de la programación se jugará desde las 17: Belgrano-Palermo, en cancha de Don Bosco; Argentino Juniors-Los Toritos de Chiclana, en cancha del Bicho; Sportivo Urquiza-Atlético Paraná, en La Floresta; Universitario-Don Bosco, en barrio Corrales; Peñarol-Patronato, en Pirola; San Benito-Neuquén, en cancha del primero. A las 20, Oro Verde-Instituto completarán la programación en la Ciudad Universitaria. Libre quedará Camioneros.

Cabe destacar que esta fecha debía disputarse el pasado domingo (salvo los partidos de los equipos que disputan Torneo Regional Federal Amateur), pero se postergó debido a la lluvia.

Posiciones: Patronato 32; Don Bosco 24; Neuquén 23; Peñarol 22; Sportivo Urquiza e Instituto 19; Belgrano 17; Oro Verde 16; Atlético Paraná 16; Camioneros y Argentino Juniors 15: Palermo y Universitario 12; San Benito 9; Los Toritos 1.